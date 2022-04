Me Seydou Diagne, avocat de Kassory et Cie: « nous n’accepterons pas d’être jugés dans le cadre d’une justice de transition » 

Les avocats de Kassory et Cie étaient une nouvelle fois, face à la presse ce mercredi 27 avril 2022. À tour de rôle, sans aller par mille chemins, ces avocats ont dénoncé la manière peu catholique par laquelle les magistrats de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) sont en train de traiter cette affaire dans laquelle leurs clients sont inculpés et placés en détention depuis le 6 avril dernier.

Me Sidiki Bérété: « je qualifie la décision d’hier de deni de justice. Le juge de la CRIEF peut être poursuivi pour déni de justice, le président de la CRIEF parce que le ministère public ne s’est pas opposé à la levée des mandats. On a fait le débat, le ministère public voulait justifier le bien-fondé de sa procédure mais ne s’est jamais opposé. Vous avez formulé une demande, l’adversaire a acquiesce, qu’est ce qui empêchait le juge de lever le mandat ? Mais il a été intimidé. Il a manqué de courage aussi à cause du décret qui est venu intervenir pour pouvoir le dissuader parce que c’est intéressant ». Poursuivant, Me Sidiki Bérété a rappelé ceci: «Comme il y avait deux juges qui se croyaient indépendants, on les a fait sauter automatiquement par un décret et le président de la CRIEF était obligé d’obtempérer. J’ai dit le matin, tant que l’inamovibilité des magistrats, le plan de carrière des magistrats, on n’a pas cherché à établir et à rassurer, aucun juge ne peut prétendre être indépendant. Parce que vous faites la tête dure, on va vous faire sauter par un décret »Plus loin, Me Seydou Diagne, l’avocat sénégalais a, à sa prise de parole, martelé qu’il faut savoir que pour la défense de Dr Kassory Fofana, Dr Mouhamed Diané et Cie, ils l’exercent dans le cadre des lois guinéennes mais aussi la procédure pénale n’est pas seulement les lois guinéennes, c’est les conventions et des accords internationaux.« S’ils ont été ratifiés par la Guinée qui protège encore plus les citoyens qui sont en Guinée. donc, nous allons utiliser tous ces instruments pour défendre nos clients. Nous n’allons pas accepter d’être jugés dans le cadre justement d’une justice de transition. Ça, c’est quelque chose que nous allons dénoncer avec la dernière vigueur parce que les infractions ont été créées. Après les événements du 05 septembre, la juridiction a été créée par la junte et les magistrats ont été nommés par la junte. Ceux qui ont créé le code pénal et le code de procédure pénale ne l’ont pas inventés et les lois pénales ne sont pas faites pour une période transitoire mais elle est faite tant que la forme républicaine perdure. Alors, nous attirons l’attention de tous les acteurs judiciaires que nous n’accepterons pas d’être dans le cadre d’une justice de transition »

Mamadou Yaya Barry