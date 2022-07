Me Sidiki Bérété, avocat de Dr Diané : « il est temps de limiter l’injustice de la Crief… »

Face à la presse ce samedi 16 juillet 2022, les avocats commis pour la défendre l’ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana et Compagnie dont Dr Mohamed Diané, Damantang Albert Camara et Oyé Guilavogui n’ont pas été tolérants à l’endroit du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

Pour Me Sidiki Bérété, avocat de l’ancien ministre délégué à la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, « la Crief n’est rien d’autre qu’un instrument de sale boulot. Elle (la Crief) fait tout sauf le droit (…) Monsieur le procureur très spécial, votre terme à la gendarmerie d’investigation à savoir interpeler et interroger toutes les personnes qui étaient ministres le 5 septembre va vous rattraper. Il suffit d’être ministre le 5 septembre pour être auteur d’une infraction. C’est extrêmement grave Monsieur le procureur très spécial (…) Actuellement, il y a des ministres aussi et chacun a son tour chez le coiffeur. On nous poursuit parce qu’on a été ministres, ceux qui sont aujourd’hui ministres seront aussi poursuivis parce qu’ils ont été ministres. Si les ministres actuels laissent l’injustice actuelle de la Crief, à qui le tour ? C’est la question parce que la justice est là pour tout le monde », explique-t-il.

Poursuivant, il a précisé : « Il est temps de limiter l’injustice de la Crief dans l’intérêt de la nation. Si les membres de l’actuel gouvernement restent indifférents face à ces bavures de la Crief, je pense que c’est grave. Tous les avocats qui sont liés par des propos déplacés et d’amateurisme du procureur très spécial, Aly Touré se retrouvent le lundi prochain dans l’après-midi au Conseil de l’Ordre pour mener une action commune. Parce qu’il est temps d’encadrer ce procureur très spécial, car il est très dangereux pour la paix publique. Et il est temps maintenant de l’engouler dans son petit soulier… »

Youssouf Keita