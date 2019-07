Thierry Martinez, avocat d’Amadou Diaby : ‘’il y aura une plainte contre Paul Put, un type à l’éthique élastique’’

La suspension hier lundi du 1er vice-président de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) Amadou Diaby de ses fonctions, accusé de racket par l’ex-coach du Syli national Paul Put a fait sauter au plafond Me Thierry Martinez, avocat au barreau de Paris.

Interrogé par nos confrères de la radio Espace fm dans l’émission »Les GG » sur la sanction de la commission d’éthique de la fédération –pilotée par Amadou Tham Camara- contre son client Amadou Diaby, Me Martinez se dit consterné par cette décision de suspension prise sur la base de seules allégations qu’il qualifie de mensongères.

« Tout d’abord je suis moi consterné par la décision prise par la commission d’éthique sur les seules allégations mensongères, fallacieuses et diffamatoires d’une personne dont la réputation précède d’ailleurs, parce que faut savoir que M. Put est recherché par la justice de son propre pays et qu’il a fui ses responsabilités. Donc pour le moins, je dirais que ce type a une éthique particulièrement élastique. Comment dans des circonstances pareilles, une commission d’éthique a pu porter une quelconque crédibilité aux propos d’un homme qui fuit la justice de son pays, c’est déjà une première interrogation. En matière de justice, n’oublions pas que la présomption d’innocence doit valoir en toute circonstances. Je suis forcé de constater malheureusement que les seules allégations d’une personne ont suffi à ce que cette commission prenne une décision, celle de suspendre M. Amadou Diaby de ses fonctions », s’indigne l’avocat.

Poursuivant, Me Martinez ajoute que son client se réserve le droit d’ester en justice.

« Qu’il s’agisse d’allégations, je rappelle qu’il appartient aux personnes d’apporter des preuves parce que s’il suffisait d’alléguer les faits pour les prouver, moi demain matin je pourrais accuser mon voisin de tel ou tel forfait à l’appui des déclarations d’une autre personne, ça suffirait à emporter effectivement la neutralité de ce qui est visé à la prévention, donc ce qui n’est pas le cas. De toutes les façons M. Amadou Diaby se réserve bien entendu le droit d’ester en justice, de la discussion de toutes les façons jaillira la lumière, et mon client recouvrira bien entendu son honorabilité qui aujourd’hui est entachée par de fausses allégations. Je pense qu’Amadou Diaby doit avoir certains ennemis, je rappelle qu’Amadou Diaby avait appelé l’entraîneur à une certaine époque pour lui faire part effectivement du mécontentement de la fédération concernant non seulement les résultats mais certaines pratiques de cet entraîneur et c’est dans ce contexte là que M. Paul Put a cru bon, disons de se défendre de cette manière-là en accusant sans aucun fondement… Je pense de toute façon que Paul Put compte tenu de son passé judiciaire, compte tenu de son manque de responsabilité à assumer ses propres actes face à la justice de son pays la Belgique, compte tenu des résultats qu’il a eu et de ses pratiques du staff lui-même, je pense qu’il a donc un esprit de vengeance, peut-être accuser à tort un pion qui ait été le messager de son président en lui demandant une entrevue dans le but de se séparer effectivement de la fédération », estime Me Martinez.

L’avocat termine en affirmant qu’une plainte pour diffamation sera déposée à l’encontre de Paul Put

« De toutes les façons, il y aura effectivement une plainte pour diffamation qui va être rédigée et M. Paul Put aura effectivement à s’expliquer devant la justice et à répondre de ses propos diffamatoires et la décision de la commission d’éthique fera l’objet également d’une réaction devant les instances compétentes de façon à ce qu’effectivement mon client ne subisse pas de façon injuste des mesures inappropriées à sa situation », a indiqué Me Jerry Martinez.

Amadou Diaby, selon les dires de Me Martinez, rentrera ce soir en Guinée en provenance de Paris.

Maciré Camara