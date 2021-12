Média : le siège du journal ‘’Affiches Guinéennes’’ cambriolé

Les journalistes et responsables du journal d’informations juridiques, économiques et locales « Affiches Guinéennes » se sont retrouvés dans la désolation totale ce lundi 27 décembre 2021.

Pour cause, le siège de cet hebdomadaire a été cambriolé dans la nuit du dimanche à la veille du lundi 27 décembre 2021. Les inconnus qui ont fait irruption dans les locaux dudit média ont pris trois ordinateurs portables, cassé le coffre-fort et emporté une forte somme d’argent, des documents et d’autres objets de valeur.

Nous y reviendrons !

Yansané