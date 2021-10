Média : les comptes de Djoma Media gelés !

Depuis l’arrivée au pouvoir du CNRD, la junte qui a renversé le 5 septembre dernier le regime d’Alpha Condé, les jours se suivent et se ressemblent pour Djoma Média, appartenant à l’ancien intendant général de la Présidence de la République Kabinet Sylla « Bill Gates ».

Selon son Directeur général Kalil Oularé, les comptes du groupe ont été gelés par le nouveau pouvoir.

« On a appris que les comptes dume Djoma Media ont été gelés par le CNRD. Et maintenant, c’est une descente musclée dans nos locaux », a regretté M. Oularé sur Mirador (Fim fm). Invitant chacun à se faire sa propre idée sur ce que subit le groupe de Média qui compte, dit-il plus de 200 employés.

Elisa Camara