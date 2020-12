Mediaguinee en tête du classement des sites d’informations les plus visités en Guinée (Alexa)

L’information évolue, les médias aussi. Selon le classement de Alexa (une entreprise basée à San Francisco et connue pour fournir des statistiques sur le trafic du web mondial), Mediaguinee (www.mediaguinee.org), votre quotidien se hisse désormais au premier rang des sites d’informations les plus visités en République de Guinée, à la date du 12 décembre 2020. Ce classement récompense le travail acharné d’une équipe de journalistes et techniciens dévoués mais aussi d’annonceurs attentifs et exigeants qui font confiance au média en ligne.

En Guinée donc, Mediaguinee qui offre un contenu toujours attrayant et original caracole en tête du classement des sites les plus suivis. Les statistiques de ces derniers 90 jours montrent que Mediaguinée a fait un bond spectaculaire. Guinée7.com arrive en 2è position.

Sur le plan mondial, Mediaguinee –10 ans après sa création- occupe le 3è rang des sites guinéens les plus consultés à l’étranger.

La Rédaction