Médias : à titre anthume, la presse guinéenne rend hommage à Diallo Souleymane, fondateur du journal Le Lynx

Ce n’est ni un jour, ni un mois encore moins une année que ce professionnel de la presse guinéenne aura fait dans ce métier. Diallo Souleymane, comme c’est e lui il s’agit, a plus de trente (30) ans dans la presse nationale, africaine et internationale. Sa constance dans l’action, sa détermination, sa vision, son intelligence et l’humour dans la critique, le tout avec une dose de professionnalisme lui ont valu un prix. Cette récompense à titre anthume lui a été reconnue ce week-end à Conakry, à l’occasion d’une cérémonie de remise, initié par le groupe AfricVison.



Reconnaître le mérite des gens et les rendre hommage à titre anthume, était jusque-là peu observée par nos sociétés, habilitées le faire à titre posthume. Pour renverser cette tendance, un prix dénommée ‘’prix Souleymane Diallo pour la liberté d’expression’’ a été institué par les organisateurs. Chaque année, il (prix) sera décerné soit à une personnalité du monde médiatique, soit judiciaire, soit de l’espace politique ou de la société civile qui se ferait illustrer dans la promotion de la liberté d’expression en Guinée. A ce prix, va être aussi la célébration d’une personnalité marquante des médias guinéens. Devant des patrons de médias, des collaborateurs et proches du récipiendaire, des journalistes nationaux et bien d’autres, Amadou Diallo, ancien journaliste et présentateur à la radio BBC a rappelé les motifs quant à l’attribution de ce prix au fondateur du journal le Lynx.



« Je sais que je vais heurter votre modestie, mais permettez-moi de vous dire que vous n’êtes pas un maître mais vous êtes le maître. En vous, nous avons toutes les qualités qui font la personnalité exceptionnelle. La constance dans l’action, la détermination, la vision, le refus de la peur, l’intelligence et l’humour dans la critique. Sans décalage de génération, Diallo Souleymane continue d’incarner la presse guinéenne et africaine dans ce qu’elles ont de meilleures, car son professionnalisme ne s’est jamais démenti. C’est forte de tout cela que la presse nationale, reconnaissante, a décidé de vous rendre un hommage pour votre engagement depuis une trentaine d’année en faveur de la liberté de la presse en Guinée et sur le continent », a laissé entendre l’ancien collaborateur de BBC.

Cet évènement qui a réuni des professionnels de la presse nationale et internationale, s’est déroulé sous le label de témoignages émouvants pour dire tout sur le professionnalisme et la responsabilité de l’homme. C’est dans ce sens que le département de l’Information et de la Communication dit s’inscrire dans cette dynamique, ceci pour encourager la promotion de l’excellence.

« On ne peut pas parler de liberté de la presse en Guinée, sans parler d’un Diallo Souleymane. M. Diallo, vous avez incliné votre marque à l’information et à la communication dans notre pays par la génie créature à travers une plume acerbe, tintée de mots, d’inspirations satiriques, résultat évidemment d’un courage, y égard au contexte dans lequel vous avez créé ce journal. Cette marque de reconnaissance et le témoignage d’un éveil de conscience dans notre société avant avec les pratiques du passé qui consistaient à ignorer les mérites d’un homme de son vivant et de le célébrer après sa mort. Je vous exprime au nom de la ministre, la détermination de son département à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion des ressources humaines dans notre domaine », a indiqué de son côté, Souleymane Tchianguêl Diallo, Secrétaire général dudit ministère, avant d’exhorter aux confrères journalistes d’être les dignes héritiers de M. Diallo Souleymane qui aura fait de l’éthique et de la déontologie du métier, la boussole de journaliste et d’administrateur.

De 2010 à 2013 au CNT, Diallo Souleymane s’est positivement illustré en étant président de la commission communication. Bravant toutes les épreuves, il a finalement réussi à faire passer la loi sur la dépénalisation du délit de presse en Guinée. Ajouter à cela, son combat mené pour la liberté de la presse guinéenne, surtout avec le Lynx, un journal satirique. En recevant donc ce prix en récompense de ses nombreux efforts, le patron du groupe Lynx Lance, n’a pas tardé d’adresser ses mots de remerciements à tous ceux qui ont permis à cette journée de reconnaissance d’hommage à titre anthume de se réaliser envers sa modeste personne de Journaliste qu’il a été.

« Je ne connaissais pas le mot anthume, mais un coup d’œil à travers Larousse, j’ai paniqué. Soyez donc remerciés de votre présence à cette grandiose cérémonie. Mes remerciements vont à l’endroit de ce pays qui m’a vu naître. A la nation qui, avec l’aide de l’Etat, m’a assuré au minimum l’éducation formelle. A ma famille biologique qui m’ont inculqué les valeurs de nos ancêtres. A la famille professionnelle qui a couronné ma carrière. Au groupe Lynx qui a su se plier aux caprices d’une démocratie naissante pour si vite.

Au amis d’ici et d’ailleurs notamment ceux qui ont pu faire le déplacement de Conakry. Au lecteurs, aux annonceurs qui ont assuré notre indépendance. Aux collaborateurs, mes collègues qui ont tout mis en œuvre pour le triomphe de nos idéaux de libertés et de dignité. Aux avocats qui ont un œil sur nous et notre environnement. A ceux qui ont collaboré au Lynx, toute ma gratitude. A ceux qui collaborent toujours, bonne suite. A nos illustres devanciers, la grâce divine », a confié sous émotion, Diallo Souleymane.

Sur le podium du chapiteau, les témoignages de ses collaborateurs n’ont pas manqué. Hommes de médias, proches, familles et confrères, ont à tour de rôle, confié d’avoir partagé avec lui, des choses dont ils ont gardé ensemble, à la fois la vitalité et le secret.

Sâa Robert KOUNDOUNO