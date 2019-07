Médias et élections : une trentaine de journalistes à l’école de la HAC

En prélude aux futures échéances électorales en Guinée, la Haute autorité de la communication (HAC), qui est l’organe régulateur des médias en Guinée a, en collaboration avec Open society initiative for West Africa (OSIWA), lancé ce mardi 9 juillet, un atelier de formation pour une trentaine de journalistes.

Cet atelier de formation qui est animé sous le thème ‘’comment contribuer à l’intégrité et au caractère pacifique des élections de 2019-2020’’, vise à prendre connaissance et échanger par rapport aux réformes électorales qui ont eu lieu depuis 2017 pour permettre aux médias d’assumer leur rôle avec plus de responsabilité et de professionnalisme dans le cadre du processus électoral 2019-2020.

La cérémonie de lancement de cet atelier a réuni plusieurs acteurs impliqués dans le processus électoral dont des représentants de la commission électorale nationale indépendante (CENI), des associations de presse, du ministère de la communication, de la cour suprême et de la société civile.

Pour la Présidente de la Haute autorité de la communication, l’atelier de renforcement de capacité s’inscrit dans le cadre d’un cycle de formations de l’institution qu’elle dirige

« Cet atelier qui fait suite à celui organisé en mars dernier à Conakry, entre dans le cycle de formations que la Haute autorité de la communication (HAC) met en place avec ses partenaires dans le but de renforcer les capacités de médias guinéens. L’atelier de ce matin est axé sur le thème ‘’médias : comment contribuer à l’intégrité et au caractère pacifique des élections’’, ses finalités sont d’une grande importance pour notre pays qui doit organiser les législatives et la présidentielle. Le rôle de la Haute autorité de la communication est d’amener nos medias à jouer un rôle constructif dans ces processus électoraux », a dit Martine Condé avant de lancer les travaux de cet atelier.

Présent à la cérémonie d’ouverture, le vice-président de la commission électorale nationale indépendante (CENI), a exprimé tout sa gratitude aux initiateurs de cette formation, précisant que les médias jouent un rôle important dans le processus électoral.

« J’ai une vision un peu simpliste de dire que la CENI est chargée de l’organisation des élections, on devrait tout de suite ajouter qu’il y a la participation effective de tous les acteurs du processus et dans cette salle, vous avez mobilisé une frange importante dans ce processus-là. Les médias jouent un rôle fondamental aux élections. Je salue donc cet atelier et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes, car nous mesurons à sa juste valeur le rôle que les médias jouent dans le processus électoral », s’est exclamé Mamadou Bano Sow, un des vice-présidents de la CENI.

Cette formation organisée par la HAC est appuyée par Open society initiative for West Africa (OSIWA).

Pour le représentant de cette structure à la cérémonie de lancement de cet atelier, les médias doivent jouer pleinement leur rôle pour permettre aux acteurs des processus électoraux de jouer leur partition.

« Le cadre qui protège l’intégrité électoral est l’ensemble des lois, règlements et codes de conduite qui garantissent le caractère libre des élections. Les institutions telles que la HAC et la CENI ont pour mandat, chacune en ce qui la concerne, de protéger l’intégrité électorale mais la portée de leurs actions sera limitée si vous journalistes ne jouez pas pleinement votre partition. Puisque la nation influence le comportement des acteurs, partis politiques et électeurs, les médias doivent informer, bien informer et informer juste. Le cas échéant, leur rôle pouvait avoir des conséquences négatives dans les processus électoraux. C’est pourquoi l’atelier de trois jours qui débute ce matin est d’une importance capitale pour la promotion de l’intégrité, du caractère pacifique du cycle électoral 2019-2020 en Guinée », a-t-il dit .

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39