Medias : Ibrahima Koné, DGA du journal Horoya s’exprime sur la création du journal ‘’la Guinée Guinè’’

Il existe désormais au sein du Quotidien National Horoya, un autre journal dénommé « la Guinée Guinè » qui fera uniquement la promotion de la gente féminine. Montrer la femme rurale, les femmes dans les petits métiers, les femmes qui gèrent et surtout de parler des problèmes de santé des femmes.

C’est une initiative de la direction générale dudit média (Quotidien national Horoya) qui vise à vulgariser les démarches du chef de l’Etat, Pr Alpha qui accorde une place de choix à la couche féminine.

Pour avoir d’amples informations sur cette belle ‘’initiative’’, nous avons rencontré le Directeur général adjoint du quotidien national Horoya, Ibrahima Koné. Selon lui, cette idée s’inscrit dans la dynamique de l’orientation que le chef de l’Etat a donnée à son Premier ministre et que ce dernier aussi a donnée au ministre tutelle, Amara Somparé.

« Il est clair que notre fil conducteur, c’est d’informer quotidiennement le guinéen partout où il se trouve. Depuis l’avènement au pouvoir du Pr Alpha Condé, il a dédié son mandat à la gente féminine et aux jeunes. On s’est dit que le Quotidien National Horoya a plus de 50 ans d’existence et au temps de la révolution, la direction générale du journal Horoya avait beaucoup d’autres Magasines en son sein. Il y avait le journal Horoya qui était la voix de la révolution, il y avait le foniké Horoya et le Horoya sport. Et au fil des années, ce sont des choses qui ont disparue avec l’avènement de l’ouverture des médias au secteur privé. Ainsi, en 1992 Horoya a perdu son élan d’avoir beaucoup de journaux et il n’est resté que le quotidien national Horoya », a-t-il expliqué.

Pour lui, « avec la nouvelle constitution que le Pr Alpha Condé vient de nous doter, la gente féminine a une place importante. Alors la direction générale du journal Horoya s’est dit pourquoi ne pas faire comme ailleurs ? Au Sénégal par exemple, il y a le Soleil Business, soleil sport. Et en Côte d’Ivoire, vous avez Fraternité matin qui a d’autres journaux au sein de sa direction. Donc on s’est dit aussi qu’avec le Quotidien National Horoya qui continuera à paraitre comme d’habitude, on va lancer un journal qui traitera la question féminine. Avec toujours pour ambition de vulgariser la démarche du chef de l’Etat, Pr Alpha Condé. Puisqu’aujourd’hui, l’une des priorités du chef de l’Etat, est de faire de l’autonomisation des femmes une réalité ».

A rappeler aussi que dans beaucoup de pays à travers le monde, les femmes sont en train encore de se battre pour réclamer certains droits.

« Aujourd’hui, notre constitution est une preuve éloquente pour dire que la guinéenne est considérée dans notre société. Elle confère à la femme beaucoup d’importances. C’est pourquoi nous aussi on s’est dit d’apporter la voix à ces sans voix. Tout en créant un journal qui ne fera que la promotion de la femme guinéenne dans toutes les activités. Donc ce journal traitera les femmes dans les bureaux, dans les mines, la mécanique et dans l’armée. Surtout on sait qu’aujourd’hui que les femmes se trouvent dans tous les corps de l’armée guinéenne. En gros, le journal traitera toutes les activités de la femme », a-t-il ajouté.

