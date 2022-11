Médias : la DCI lance le 2è numéro du magazine de la Présidence de la République

La Direction de la Communication et de l’Information (DCI) de la Présidence de la République a procédé ce jeudi 10 novembre 2022, au lancement du deuxième numéro du magazine de la présidence de la République.

La cérémonie s’est déroulée dans un complexe hôtelier de la place en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou et des membres du gouvernement.

Selon nos informations, ce deuxième numéro s’articule sur les grandes thématiques qui riment avec le processus de transition en cours. Il comprend 158 pages et imprimé en 5000 exemplaires.

Dans son allocution de circonstance, le Directeur de la DCI, Moussa Moise Sylla, a tout d’abord remercié les uns et les autres avant de faire savoir : « ce deuxième numéro du magazine de la Présidence de la République à la différence du premier qui a porté sur d’où nous venons, d’où le CNRD a pris le pays, les différentes réformes engagées dès le 5 septembre 2021. Également ces réformes menées avec courage par le colonel Mamadi Doumbouya. Est-ce que ces réformes ont abouti à des résultats ?. C’est un long processus. Ce n’est pas un bilan que le deuxième numéro fait, mais c’est plutôt de mettre en lumière quelques acquis engrangés depuis l’avènement du CNRD au pouvoir. »

A l’en croire, dans ce même numéro se trouve la question phare de l’actualité autour du chronogramme de la Transition : « Vous savez un compromis dynamique a été trouvé entre la CEDEAO et le CNRD à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya qui a fait preuve de patriotisme, qui a fait preuve de responsabilité en acceptant un chronogramme étalé sur 24 mois couvrant les 10 points essentiels pour le déroulement de la transition et qui débute à partir de janvier 2023. Vous avez aussi la lumière qui a été mise sur un certain nombre d’entités publiques à savoir l’inspection générale d’Etat. Vous avez aussi un zoom qui est mis sur certains ministères. On a pris le secteur de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, pré-universitaire et vous avez le professionnel. Vous avez le Ministère de la Défense, avec un petit organigramme de ce département et un organigramme sur les corps paramilitaires. Le discours du président de la République à l’occasion du 2 octobre qui contient un certain nombre d’éléments essentiels, informationnels que nous avons également mis en avant », dira entre autre le patron de la DCI, avant d’ajouter :

« Le but, c’est de mettre à la portée de tout le monde ce que fait le CNRD depuis son avènement à la tête du pays. Qu’est-ce que le Colonel Mamadi Doumbouya est en train de mettre en place comme réforme pour la Guinée et les guinéens. Le 3é numéro, il faut s’attendre à une rentrée en profondeur. C’est-à-dire quelles sont les perspectives vers quoi nous allons. Quelle Guinée à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya compte laisser aux Guinéens. »

En procédant au lancement de ce second numéro de la DCI, le ministre Directeur de cabinet de la Présidence de la République, Djiba Diakité a remercié et félicité le travail abattu par la DCI dans le domaine de la communication et de l’information. Il a aussi mis l’occasion à profit pour saluer les efforts louables et constants du colonel Mamadi Doumbouya qui ne cesse de déployer pour le rayonnement du cabinet civil de la Présidence de la République.

« S’il n’est pas toujours aisé de percevoir les décisions prises au quotidien dans l’appareil d’Etat pour améliorer substantiellement les conditions de nos concitoyens, force est de reconnaître que la Présidence de la République, sous l’autorité éclairée du colonel Mamadi Doumbouya, s’efforce à établir durablement avec nos concitoyens un pacte républicain qui repose sur la transparence, des enjeux de décision des autorités de la transition sur l’inclusivité dans la gestion du pays. »

La cérémonie a pris fin par la remise des satisfécits à certains travailleurs de la Direction de la DCI de la Présidence de la République.

Youssouf Keita

+224 622285400