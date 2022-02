La Haute autorité de la Communication (HAC) -dirigée par Boubacar Yacine Diallo-a suspendu vendredi la célèbre émission « Djoma Badoba » pour une durée de 15 jours, allant du 25 février au 11 mars 2022 et adressé un avertissement aux animateurs Mory Traoré et Moussa Djélibakoro Keita. L’institution de régulation des médias parle de « violation de l’éthique et la déontologie du journaliste »