Médias : lancement du site ‘’Les Annonces 224’’, dédié aux offres d’emplois et aux appels d’offre

Le journal ‘’Les Annonces 224’’ est un média électronique (www.lesannonces224.com), avec une version papier. Il est spécialisé dans la publication des petites annonces, offres d’emplois, appels d’offres, publi-reportages, ainsi que des informations générales. D’où son nom de Moteur de Recherche des Annonces en Guinée.

Porté sur des fonts baptismaux par des journalistes et des spécialistes de la communication, ayant fait leur preuve dans des médias guinéens et étrangers, ainsi que dans des institutions internationales, le journal ‘’Les Annonces 224’’ se fixe comme principal objectif : fournir aux entreprises publiques et privées, aux institutions et aux ONG nationales et internationales, des services sur mesure en matière de communication, pour leur permettre de toucher à grande échelle leurs différentes cibles.

En sus de ses prestations classiques, notre média ouvre ses colonnes aux entrepreneurs et employeurs qui font l’événement dans divers secteurs d’activités.

Aussi, chaque mois, un entrepreneur ou un employé d’une entreprise publique ou privée sera-t-il mis en vedette par le biais d’une interview dans les rubriques ‘’Manager du Mois’’ et ‘’Invité de la Semaine’’, pour parler de son parcours (cursus, expérience, etc.), et surtout de ses activités au quotidien ainsi que de ses projets.

Le journal ‘’Les Annonces 224’’ propose également des conseils et des stratégies aux entrepreneurs et aux employeurs, susceptibles d’améliorer leurs performances en termes de gestion et de management.

Dans son élan d’innovation sur son site Web (www.lesannonces224.com), le journal ‘’Les Annonces 224’’ donne aussi la possibilité aux candidats en quête d’emplois et aux titulaires à la recherche de mobilité, de créer un compte et remplir un formulaire d’inscription afin de déposer leur Curriculum vitae dans notre base de données de CV (CVthèque) pour être visibles des recruteurs.

Il y est également donné aux chefs d’entreprises l’opportunité de créer un compte pour visualiser notre base de CV, et contacter directement les candidats qui correspondent à leurs besoins, grâce à des filtres précis pour affiner leur recherche.

Sur notre site Web, nous avons mis en place une batterie de mesures de sécurité pour protéger vos informations personnelles, conformément à la LOI L-2016-037-AN relative à la Cyber-Sécurité et la Protection des données à caractère personnel en Guinée.

Aujourd’hui, en Guinée, des milliers d’entreprises, tous secteurs d’activités confondus, font confiance au journal ‘’Les Annonces 224’’, pour la qualité de ses prestations et son engagement à combler leurs besoins en matière de communication.

La Direction Générale

+224 620 02 03 06