Médias : le journaliste Ibrahima Kalil Diallo quitte Espace

Le journaliste “senior” Ibrahima Kalil Diallo a décidé de partir du groupe Hadafo Médias de l’énergique Lamine Guirassy. Sur sa page Facebook, Kalil qui n’a pas motivé sa décision a indiqué lundi avoir eu « un échange plein d’émotions » avec son patron à qui il n’a pas tari d’éloges.

« Après trois ans de service, je vous annonce officiellement mon départ du groupe de presse Hadafo médias. Ceci, après un échange plein d’émotions avec le patron M. Lamine Guirassy. Je saisis l’occasion pour lui rendre un grand hommage pour tout ce qu’il a fait pour moi. Il reste mon grand-frère, mon confident et mon ami. Le coup du destin m’amène à vivre d’autres expériences que je présume, plus enrichissantes. Grand merci également, à tous les auditeurs et téléspectateurs de ce grand groupe de médias. Merci à tous… », a écrit le jeune Diallo qui entame une nouvelle aventure.

Désormais ex-animateur de l’émission “Le RÉTROVISEUR” et présentateur vedette de télé, Kalil Diallo est surtout célèbre à cause de ses éditoriaux fracassants sur la situation nationale.

Mediaguinee