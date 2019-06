Médias : le Quotidien national Horoya dévoile son plan de relance triennal

Une cérémonie de présentation officielle du plan stratégique de relance du quotidien national d’information Horoya, a eu lieu ce vendredi 21 juin 2019 dans un complexe hôtelier de Conakry. Ledit plan entrera en vigueur dès le 1er juillet prochain.

Mamady Wasco Kéita, Directeur Général de Horoya a annoncé qu’une nouvelle ère commence pour le Quotidien. Ainsi une nouvelle ère va commencer pour votre quotidien, « c’est pourquoi nous plaçons cette cérémonie sous le double signe de la reconnaissance et de l’engagement. Reconnaissance pour la confiance du chef de l’État, le Professeur Alpha Condé qui a manifesté il n’y a pas longtemps sa forte volonté politique en faveur de la relance de Horoya, reconnaissance aussi à Monsieur le ministre de l’information et de la communication, Monsieur Amara Somparé, et à tout le cabinet pour leur bienveillante attention et leur accompagnement toujours renouvelé et enfin reconnaissance en direction de nos illustres devanciers à la tête de Horoya, tout en gardant à l’esprit les énormes sacrifices qu’ils ont consentis pour le rayonnement de notre quotidien national », dit-il.

Poursuivant, il adresse un hommage vibrant à ses prédécesseurs qui, selon lui, ont su tenir le gouvernail malgré les moments de tempête.

« En effet 13 Guinéens de bon sang et de bon teint avant notre équipe actuelle, se sont succédés à la tête de notre quotidien national. Et malgré les moments de tempête, ils ont su tenir le gouvernail, faisant ainsi de Horoya l’un des meilleurs quotidiens de la sous-région. Ils ont fait preuve de compétence et de vision parce qu’ils ont répondu présents à tous les grands rendez-vous de l’histoire de 1961 en ce 29 mars 2019. Il s’agit de Jean Baptiste Deen, Moussa Doumbouya, Fodé Bérété, Amara Kaba, Modi Sory Barry, Mohamed Mounir Camara, Cheick Fantamady Condé, Ibrahima Cissé, Ousmane Camara, Facély Camara, Hadja Madina Bah, Ibrahima Sory Dieng, Alhassane Souaré… La deuxième raison est celle de certifier s’il en était encore besoin notre engagement de relever le défi contre vents et marées. Tout un programme, exposé du plan stratégique va en droite ligne d’un des volets de la lettre de mission du ministre de l’information et de la communication, Amara Somparé… C’est pour cela qu’il est important mesdames et messieurs de continuer à mettre vos réflexions et votre plume au service de votre bébé. Personne ne doit renier son enfant ».

Siasissant la balle au bond, le directeur général adjoint chargé du développment Ibrahima Koné déroulera le gigantestque plan stratégique sur les 3 ans à venir (2019-2022)

Créé le 18 avril 1961, le quotidien Horoya s’est fixé pour diagnostic d’évaluer les forces, faiblesses, les opportunités et menaces. Et comme plan stratégique de relance une vision, celle d’être un organe d’information de référence en République de Guinée ; une mission, être promoteur de la démocratie, de la paix et de l’État de droit ; un objectif, celui de publier dans chaque numéro cinq articles d’actualité.

Pour Cheick Fantamady Condé, ancien ministre et ancien directeur général de Horoya, cette initiative vient à point nommé. « Car, dit-il, Horoya a sa place et aura toujours sa place dans le paysage médiatique national. Horoya est tout d’abord la première publication du genre, nous avons l’ancienne Afrique francophone. Mais cela découle du fait que la Guinée fut le premier territoire sous domination française à accéder à l’indépendance et à se doter d’un certain nombre d’attributs et d’attelages dont un journal. C’est après Horoya que d’autres publications comme le Soleil au Sénégal et Fraternité Matin en Côte d’Ivoire, l’Union au Cameroun et j’en passe, ont été également créés çà et là dans les différents pays où ils continuent de paraître. En dépit donc de la multiplication et de la diversification du paysage médiatique, ce qui n’est pas propre à la Guinée, autant le Soleil, l’Essor, l’Union, ont leur place dans les pays où ils sont édités, Horoya a également sa place en Guinée… Donc nous ne pouvons que vous encourager pour persévérer dans la voie que vous vous êtes tracée ».

Et d’ajouter : « dans le plan stratégique vous avez présenté, des faiblesses et des atouts, faites-en sorte que ce que vous concevez comme faiblesses se convertissent en atouts. Et parmi ces faiblesses, vous avez tout à l’heure évoqué le personnel pléthorique qui évolue au sein du journal. Mais avoir un personnel en nombre important ne peut pas être une faiblesse. Il suffit seulement de réfléchir à la manière de tirer le plouf que l’on peut attendre de la possibilité de voir un nombre important de journalistes. Vous avez dit plutôt, si cela est une faiblesse, au titre des atouts ou des forces, cet appui constant dont vous bénéficiez de la part de l’État, qui fait aujourd’hui que vous avez votre imprimerie, qui fait aujourd’hui que vous avez un stock important d’intrants et qui fait que la subvention financière de l’État vous est octroyée régulièrement, alors n’êtes-vous pas en mesure aujourd’hui, suffisamment nantis pour vous trouver dans une posture suffisamment plus importante que celle que vous avez eu à connaître pendant ces derniers temps? De toute façon sachez que le journal Horoya sera ce que vous voulez qu’il soit et que tous ces apports dont vous avez fait état ne pourront donner des résultats escomptés que si vous vous y mettez vous-même>>. Tout en annonçant sa disponibilité pour le Quotidien autant de fois que c’est nécessaire.

Maciré Camara

