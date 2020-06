Mercato télé et radio : Moussa Moïse décline l’offre de Djoma Media

Le Groupe Djoma Media de Kabinet Sylla ”Bill Gates” veut étoffer son équipe et ambitionne d’être sur le toit de la Guinée et même au-delà des frontières du pays. Tous les moyens sont bons pour y parvenir. Depuis des jours, Kalil Oularé, directeur général de ce nouveau média ratisse large dans la presse, contacte et recrute des journalistes qui ont pignon sur rue.

Samedi dernier, il a invité le directeur général d’Espace tv Moussa Moïse Sylla -”le métronome qui rythme le temps” à Espace- pour un entretien (d’embauche bien sûr). Selon nos informations, Moussa qui a promis de donner une réponse ce lundi ne bougera pas d’Espace. C’est acté ! Le jeune, jugé très proche de Guirassy, a choisi de rester avec son ami Lamine.

