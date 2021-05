Médias : NDimba fm, AfrikinfoMedia… parmi les 10 radios et télévisions annoncées…

Le ministère de l’Information et de la Communication a procédé à la remise ce lundi 31 mai 2021 d’une dizaine de licences à des promoteurs de radios et télévisions, suivie d’une signature de convention d’établissement avec ces médias audiovisuels en République de Guinée. Une première en ce qui concerne la signature de convention dont le contenu est le résumé des textes réglementaires relatifs à l’éthique et à la déontologie du métier de journaliste.

Au nombre de dix, ces radios et télévisions, dont entre autres Cavi TV, NDimba FM, Afriqueinfomédia et Gnouma FM, pourront très prochainement commencer à émettre.

Selon la cheffe de cabinet, Fatoumata Marie Kéita, ces promoteurs ont été choisis parce qu’il n’y avait aucune irrégularité dans leurs dossiers.

« Les promoteurs, nous avons 10/14. Les dossiers ont été validés parce qu’ils ont aussitôt cherché à être dans les normes au niveau de la présentation des dossiers. Donc, ils ont été choisis parce que les dossiers ne souffraient d’aucune irrégularité. Qu’ils soient félicités parce qu’ils n’étaient pas les seuls. D’autres n’ont pas été retenus, d’autres aussi n’ont pas été validés. Nous ministère, ce que nous pouvons leur dire, nous savons que dans les prochains jours, semaines ou mois, ils vont certainement commencer à émettre. Nous voulons humblement leur demander de choisir des hommes et des femmes compétents qui maîtrisent l’éthique et la déontologie de notre métier pour éviter justement qu’ils ne tombent dans les dérives que nous connaissons dans nos médias en Guinée et les encourager aussi dans leurs programmes à prioriser plus les thématiques comme l’éducation, le développement. Ce qui pourrait nous amener à sortir un peu de l’arène politique, parce que la plupart des médias en Guinée sont plus dans l’arène politique. Nous voulons qu’ils nous aident enfin à sortir de l’arène politique. Intéressons-nous aux questions de développement, nous en avons plus que besoin » a-t-elle déclaré.

Même si elle n’est pas différente des autres textes en ce sens qu’elle est juste un résumé des textes réglementaires en vigueur.

Aboubacar Camara, président de l’Union dee radios et televisions libres de Guinée (URTELGUI), a déclaré : « C’est une cérémonie largement symbolique pour nous dans la mesure où en amont elle permet de rehausser ou d’élargir l’assiette des membres de l’URTELGUI qui, aujourd’hui, par la force des choses et par le déroulé des évènements, s’impose comme étant l’une des plus grandes associations de presse dans notre pays. Je voudrais donc, avec votre permission, laisser un mot à ces futurs promoteurs de radios et de télés qui viendront donc ainsi comme je le disais, élargir de façon positive l’URTELGUI et nous aider dans ce combat de démocratisation, parce que vous savez en matière de ce noble métier de journaliste, il y a beaucoup de péripéties mais aujourd’hui il y a une réalité qu’il va falloir déballer dès à l’entame et avant la signature de cette convention qui est une idée première parce que si ma mémoire m’est fidèle, les premières conventions qui avaient été signées à l’époque avaient autorisé la libéralisation des ondes » a estimé le président de l’URTELGUI.

PDG du groupe Afrique Info médias, Ibrahima Diallo, affirme que son média ne se limitera pas seulement aux informations de la Guinée.

« C’est le groupe Afriqueinfoédia, émission de télévision, émission de radio en info 24h/24 7j/7 pour le bonheur des populations guinéennes ou africaines parce que nous voulons aller au-delà de la Guinée. Nous tenons à remercier le gouvernement à travers le ministère de la Communication et de l’Information, le ministre Amara Somparé et la commission technique du ministère de la communication qui a cru en nous et la Haute autorité de la Communication qui a aussi validé nos dossiers. Et finalement on a été retenu, c’est une marque de confiance et nous promettons de faire respecter l’éthique et la déontologie qui est un gage de ce beau métier qu’est le journalisme », a-t-il promis.

Gnoumassé Daffé, présidente du groupe Gnouma Médias qui promeut les femmes à 100%, a promis de relever le défi.

« Je suis très satisfaite, je remercie les parents, je remercie les maîtres qui nous ont montré la voie, je remercie toutes ces femmes de Guinée qui nous ont donné la force. Je suis très contente, je sais que je viens dans un milieu où je ne me sentirai pas dépaysée c’est mon monde, c’est mon milieu. Je suis une passionnée, j’aime les challenges mais je pense qu’il y a de la place pour un média qui promeut les femmes. Je suis prête à cette aventure, je sais qu’on n’aura pas d’excuses que de réussir », a-t-elle assuré.

Maciré Camara