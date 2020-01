Médias publics : la direction générale de la RTG annonce plusieurs réformes en 2020

La fin de chaque année constitue normalement un moment de bilan pour chaque service. C’est le cas pour la Radiotélévision guinéenne (RTG). A l’occasion de la fin de l’année 2019, le Directeur général de la RTG a présenté de ce média mère avant d’annoncer les perspectives pour 2020.

Au titre des acquis, le Directeur général, Sékouba SAVANE, a profité du réveillon-Miss-RTG 2020 pour énumérer entre autres la mise en place et l’équipement d’un bureau pour les présentateurs du journal télévisé, l’achat des équipements pour le bon fonctionnement de la RTG, et la diffusion chaque mercredi des reportages, des magazines, axés sur les réalités du pays. Ceci a été rendu possible grâce au déploiement des équipes de la RTG dans les 8 régions administratives du pays.

Outre ces acquis, Sékouba Savané s’est réjoui des réformes digitales qui ont permis la mise en place d’une rédaction Web composée des journalistes et des techniciens. Et grâce à cette digitalisation, ils sont nombreux aujourd’hui ces guinéens de l’intérieur et de l’extérieur du pays à suivre les différents programmes de la RTG grâce aux différentes applications mises à leurs dispositions.

A tout ceci, il faut ajouter le changement du visage de la RTG1 à travers un relooking des différents studios, des plateaux mais aussi et surtout du bâtiment abritant le siège de ce dernier à Koloma, la distinction des meilleurs travailleurs de la RTG dont le seul but est de créer l’émulation entre ces derniers et autres.

S’agissant des perspectives pour 2020, le Directeur général, dira ce qui suit : « Je voudrais inviter tous mes collaborateurs avec l’appui du gouvernement à travers notre ministère à faire de 2020 l’année de relance effective de la RTG2 anciennement appelée RTG Boulbinet. Une chaine thématique et de proximité qui manque manifestement au paysage médiatique guinéen. »

Sékouba Savané a aussi remercié à cette cérémonie, les fans et collaborateurs de la RTG pour leur soutien sans cesse aux différentes activités de la boîte.

En plus, martèle-t-il : «…Les champions de la RTG, c’est vous. C’est par ce que vous êtes attachés à notre chaine que vous êtes présents à chaque cérémonie qui porte le nom de la RTG. C’est par ce que vous lui reconnaissez sa place du premier média de la Guinée que vous êtes présents. Nous adressons nos messages de gratitude à notre ami et partenaire de la RTG, je dirais un ami et partenaire de la Guinée je vais nommer la société Topaz ».

Enfin, le DG de la RTG a félicité le club de football qui a réussi à remporter trois fois successives le trophée du Tournoi corporatif des médias guinéens. « Ce trophée représente la force tranquille que constitue la RTG. La force tranquille des médias de ce pays. Nous l’avons conquis, il est le troisième successif 2017, 2018, et 2019 », souligne-t-il.

Bouka Barry