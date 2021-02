Médias : une tierce personne emporte l’ordinateur et le téléphone d’un directeur de publication

COMMUNIQUE- Conakry 05-02-2021/L’Administration générale de Guinee114.com informe nos lecteurs en particulier et l’opinion publique en général, qu’une tierce personne a pu s’introduire dans nos locaux, au quatrième étage de l’immeuble Bayo à Petit Symbaya, dans la matinée du mercredi 04 Février 2021 en échappant à toute vigilance.

Parmi tant d’objets exposés dans la salle de rédaction où aucun cas de vol n’avait été enregistré depuis notre installation dans ces locaux, l’intéressé (e) a pris seulement l’ordinateur portable et le téléphone portable de notre Directeur de publication, Thierno Amadou Camara. Comme il est facile de l’imaginer, ces deux objets, reliés entre eux, que notre directeur de publication ne partage avec personne, constituent le cerveau et la mémoire même du site Guinee114.com dont il est l’unique fondateur.

L’Administration Générale a aussitôt pris des dispositions techniques pour changer tous les codes d’accès à la plateforme de publication et ceux de ses réseaux sociaux et adresses mail (personnelle et professionnelle) du Directeur de Publication pour se mettre à l’abri des risques de cyber attaque. En raison de l’importance des données et autres informations contenues dans les deux objets, l’Administration Générale de décidé de saisir les autorités policières les mieux indiquées pour ce cas de vol et sait compter sur leur diligence. Toute personne qui rencontre ces deux objets est priée de nous aider à les retrouver.

L’Administration Générale

guinee114.com@gmail.com

622 10 43 78/628 39 87 48