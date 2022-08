Médiation de la CEDEAO : Faya Millimono ne digère pas le temps d’entretien accordé aux coalitions ANAD, CORED, FNDC politique et RPG arc-en-ciel

Le président du Bloc Libéral ne semble pas digérer le temps d’entretien de trois (03) heures accordé par le médiateur de la CEDEAO pour la Guinée aux coalitions de l’ANAD, du RPG arc-en-ciel, de la CORED et du FNDC politique.

Par cet acte, Faya Millimono estime que Thomas Boni Yayi a violé le principe de temps d’entretien avec les coalitions et met en doute la sincérité du médiateur de la CEDEAO.

« Nous, nous avons été à la rencontre du médiateur et les premières heures de cette rencontre, nous avons convenu de quelque chose qui est déjà violé, il faut le préciser. Ce qui nous donne le droit de récuser par exemple le médiateur. Nous avons été reçu pour cinq (05) minutes chrono pour nous de la CPR et bien d’autres coalitions qui se sont présentées le premier jour. Hier, on rencontre quatre (04) coalitions pour trois (03) heures chrono. Si on fait venir un médiateur, c’est d’abord pour qu’il ne vienne pas faire la promotion des inégalités dans notre pays et de l’exclusion dans notre pays. Comment on pouvait présager que nous n’avions pas de revendications lorsqu’ensemble, nous avons fixé le temps de rencontre avec le médiateur à cinq (05) minutes. On ne pouvait pas tout dire. Nous nous sommes résumés en cinq minutes. On devait donc soumettre chacun à ce même exercice de se résumer en cinq minutes », a pesté Faya Millimono dans « Mirador » avant de mettre en doute la sincérité de Thomas Boni Yayi de conduire à bien la médiation de la CEDEAO.

« Déjà, c’est grave ce qui a été fait. C’est grave, suffisamment grave pour douter de sa sincérité de conduire à bien cette médiation », a martelé le président du Bloc Libéral.

Faya Millimono soutient qu’en trois heures de temps, les représentants de l’ANAD, du RPG arc-en-ciel, de la CORED et du FNDC avaient d’autres problèmes qui ne concernent pas la Guinée à raconter.

