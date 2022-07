Médiation en Guinée: Boni Yayi a entamé les choses sérieuses…

Le médiateur pour la Guinée, arrivé mardi à Conakry a débuté ce jeudi ses consultations en vue d’un chronogramme raisonnable de la transition avant la deadline du 1er août prochain.

L’ex-président béninois Boni Yayi qui a son QG à l’imposant hôtel Kaloum est en ce moment avec les ambasadeurs du G5, puis suivront d’autres personnalités d’autres institutions.

Donné grand politique et attentif, Yayi Boni doit arracher à la junte un délai raisonnable de 24 mois et l’amener à s’ouvrir davantage au dialogue avec tous les acteurs sociopolitiques du pays en vue d’une transition apaisée.

Boni Yayi a à ses côtés d’autres fonctionnaires de la Cedeao.

Les présidents en exercice et de la Commision de la Cedeao Umaro Sissoco Embaló et Dr Omar Alieu Touray ont quitté hier Conakry dans la soirée pour Bissau après avoir fait accepter par le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes le nouveau médiateur.

Noumoukè S.