Médicaments contrefaits : le Ministère de la Santé entame l’incinération du contenu des 220 conteneurs saisis à Conakry

Comme nous l’annoncions, le département en charge santé et de l’hygiène publique a entamé ce vendredi 8 juillet 2020, l’incinération des médicaments contrefaits trouvés récemment dans 220 conteneurs au Port Autonome de Conakry et présentés hier jeudi à la presse.

C’est la localité de Bangouyah, dans la sous-préfecture de Kouria, préfecture de Coyah qui a servi de cadre à ladite incinération en présence du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Mamadou Pèthè, du chef d’état-major général des Armées, Colonel Sadiba Koulibaly, du Haut Commandant de la gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, Colonel Balla Samoura, du procureur spécial près de la Crief, des membres du CNRD et de plusieurs acteurs impliqués dans le secteur des produits pharmaceutiques en Guinée.

Dans leurs interventions respectives, les différents intervenants ont remercié tous ceux de près ou de loin ont consentis leur effort dans la lutte contre les médicaments contrefaits en Guinée. Selon eux, c’est un grand pas que la Guinée vient de franchir dans cette lutte qui a démarré il y a plusieurs années.

Selon Dr Manizé Kolié, secrétaire général du syndicat des pharmaciens officines privés de Guinée, l’incinération de ces faux médicaments est une immense et inédite en Guinée.

« Je vais très bien et je vais mieux. Quand la joie dépasse une certaine limite, c’est la pleure. J’ai des larmes de joie. Parce que c’est depuis 37 ans que nous attendions ça et que nous sommes en train de délivrer nos pays. Chaque carton ici devrait tuer nos frères, nos compatriotes. Mais grâce à Dieu, on a dérouté et incinéré. Et c’est un message fort à tous ceux qui sont impliqués dans ça. A ceux qui sont dans cette mafia depuis l’étranger pour leur dire que la Guinée est désormais le tombo de tous les faux médicaments du monde. Et à cette allure, nous sommes fermes, nous allons continuer jusqu’au bout. Je suis comblé. C’est grâce au 5 septembre que nous sommes arrivés à ce niveau. Et je crois que ça va aller de l’avant. L’assurance que j’ai, c’est que les Guinéens ont accepté. Si tu acceptes de donner ça à quelqu’un, c’est que tu verras ton bilan dans ta tombe. Donc de grâce, le moment là, si la Guinée a eu un 28 septembre, aujourd’hui 8 juillet, c’est la confirmation, c’est notre indépendance sanitaire. Donc, je suis satisfait… »

De son côté, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique dira que toute la population guinéenne doit se mobiliser pour travailler ensemble et pour pouvoir apporter la santé et le bien-être à tous Guinéens.

« Pour nos compatriotes qui nous écoutent et qui vont nous voir, il faut simplement qu’ils sachent que nous ne sommes que les soldats de première ligne dans ce combat. Toute la population guinéenne doit se mobiliser pour qu’on travaille ensemble pour pouvoir apporter la santé et le bien-être guinéen. Les mesures qui sont prises par le CNRD pour assainir le secteur du médicament en Guinée ne sont pas des mesures qui sont prises contre un guinéen, un groupe de guinéens ou contre l’intérêt de quelques guinéens. Ce n’est pas du tout ça. Ce sont des mesures qui sont prises pour promouvoir la santé et le bien-être de tous les guinéens. Cet effort est la première ambition du CNRD de doter la Guinée de systèmes d’approvisionnement fiable, de médicaments de qualité à des prix abordables pour notre population. Ce sont des efforts qui sont mis en place pour protéger la santé de nous tous, de nos familles et des personnes qui nous sont chères. Nous vous demandons de nous accompagner », dira entre autres le ministre Pèthè.

Au nom du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya, le chef d’état-major général des Armées, Colonel Sadiba Koulibaly a salué la saisie de ces conteneurs. Il a par ailleurs exhorté tout un chacun à s’impliquer efficacement dans la lutte contre des produits contrefaits qui, selon lui, continuent de décimer les personnes à travers le pays.

