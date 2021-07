Meilleur fonctionnement de l’appareil diplomatique : le ministre des AE échange avec les services extérieurs

Dans le cadre du meilleur fonctionnement de l’appareil diplomatique guinéen, le ministre des Affaires Etrangères (AE) et des Guinéens de l’Etranger, Dr Ibrahima Khalil Kaba s’est une nouvelle fois entretenu récemment avec les chefs des missions diplomatiques et consulaires de la Guinée à l’étranger.

Organisée en visioconférence, cette réunion à été l’occasion d’évoquer d’importants sujets en vue du meilleur fonctionnement de l’appareil diplomatique guinéen.

« Il s’agit par exemple de l’avant-projet du budget de 2022, de la situation des arriérés et de la rationalisation des organisations internationales, du fonctionnement du CEFOPED, du profil des représentants au Conseil Guinéen de l’étranger et du Conseil Économique, Social et Environnemental, du niveau d’avancement de l’opération de déploiement des kits d’enrôlement pour les demandeurs de passeports biométriques », nous apprend-on.

Par ailleurs, le ministre Dr Ibrahima Khalil Kaba, a exhorté l’ensemble des diplomates guinéens accrédités à l’étranger à prendre les meilleures dispositions pour se protéger de la Covid-19.

Les échanges ont duré quelques bonnes heures et ont mobilisé l’ensemble des chefs de missions diplomatiques et consulaires de la Guinée à l’extérieur.

Youssouf Keita