‘’Meilleure personnalité du monde’’ : le député Sékou Benna présente son prix décerné par une ONG anglaise

Lors d’une conférence de presse, le président du parti Guinée unie pour le développement(GUD), Dr Sékou Benna Camara a présenté jeudi le prix de meilleure personnalité du monde dans la catégorie politique que lui a décerné l’ONG World humanitarian drive (WHD), basée en Angleterre lors de la 1ère édition du prix Global Humanitarian Awards.

Parlant du prix, le député Sékou Benna explique : “C’est le résultat des efforts. Avec nos efforts à l’Assemblée nationale, nous avons initié une rencontre entre des parlements des différents pays. Avec Kory Kondiano, j’ai représenté le parlement guinéen. C’est à l’effet de cette rencontre que nous avons rencontrée l’ONG. C’est à l’effet du discours qui a été tenu, l’effort qui a été fait, la volonté politique qu’on a pour développer notre pays que nous avons été choisi“.

Et d’ajouter : “La WHD a accepté la candidature de tous les coins du monde. On était 1600 candidats sur les cinq continents. Pour les bienfaits que nous avons faits, nous avons été retenus parmi les 25 décernés. La cérémonie s’est tenue à Londres. Malheureusement, avec la COVID nous n’avons pas pu assister. La Guinée s’est démarquée dans la catégorie politique à travers ma modeste personne qui a été honorée et gratifiée en tant que meilleur ambassadeur du monde entier”.

Plus loin, Sékou Benna Camara a souligné que son prix est le fruit de ses combats notamment pour la lutte contre Ebola :” il y a des évènements qui sont passés et nous sommes distingués. Et dans nos rapports, nous avons décliné ce qu’on a fait. Nous avons fait notre possible pour distribuer des kits sanitaires dans les différentes localités. L’éducation et la formation des jeunes guinéens ont toujours été mon crédo. Dans le cadre de l’environnement, le cas de la décharge de Koloma, de Dar Es Salam, j’ai envoyé des experts qui ont fait leur possibilité de trouver la solution ensemble“.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22