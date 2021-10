Menace de grève à la RTG : voici le mémo de 17 points adressé au DG…

Apparemment, les relations entre Sékouba Savané, le directeur général de la Radiodiffusion télévision guinéenne (RTG) et les travailleurs du média d’État se sont fortement détériorées.

Dans un mémorandum dont copie a été transmise à Mediaguinee, les syndicats des travailleurs de la RTG menacent de déclencher une grève illimitée si leurs revendications ne sont pas satisfaites jusqu’au lundi 25 octobre 2021.

Dans ledit mémorandum, les revendications des travailleurs s’articulent autour de 17 points dont entre autres : L’amélioration de leurs conditions de travail, l’engagement à la fonction publique des stagiaires de la RTG Koloma et Boulbinet, la réhabilitation de la RTG Boulbinet ou RTG 2, la formation des cadres et du personnel de la station, le paiement des ristournes et primes des reporters et techniciens de la RTG bloqués depuis deux ans sans justification par le directeur général, le rétablissement des journalistes, animateurs et des émissions injustement suspendus sans note de service, la fin des actes de discrimination ciblés contre certains travailleurs alimentés par le directeur général, le rééquipement de la RTG, des audits liés autour de l’utilisation des fonds décrochés du droit d’images de la société française TEMA.

Ci-dessous, les 17 points de revendication des travailleurs de la RTG :