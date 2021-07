Menace de grève de la FESATEL : « aucun impact sur les réseaux et la qualité des services », assure le ministre Saïd Koulibaly

Un mouvement de débrayage est prévu à compter du lundi 12 juillet dans le secteur des télécommunications. Face à la menace de la FESATEL, le ministre des postes et télécommunications et de l’économie numérique a rassuré dans l’émission Mirador de Fim Fm la continuité des services et leur qualité pendant la grève.

Mohamed Saïd Koulibaly admet qu’il n’y aura aucun impact sur les réseaux et la qualité des services : “Nous, en tant que État, ce qu’on peut dire aux entreprises, c’est d’assurer le droit des consommateurs, donc la continuité des services et la qualité. Je peux aussi rassurer l’ensemble de la population guinéenne que cette grève n’aura aucun impact sur les réseaux, aucun impact sur la qualité des services. Les directeurs généraux m’ont rassuré et ont assuré le régulateur (ARPT) avoir pris toutes les responsabilités, toutes les dispositions utiles pour assurer la continuité des services ».

Selon lui, les conventions signées par les opérateurs de téléphonie mobiles ont l’obligation même en période de grève de la continuité des services.

« A partir de la semaine prochaine, j’ai convoqué l’ensemble des directeurs généraux, l’ensemble des opérateurs mobiles et SAI pour discuter de l’évolution du numérique en Guinée, non seulement des conditions d’exploitation, des difficultés qu’ils rencontrent liés que ce soit à la fiscalité, que ce soit au niveau des douanes parce qu’ils ont beaucoup de problèmes qu’ils vont me remonter et que je vais essayer de remonter aussi au niveau du gouvernement pour pouvoir leur apporter des solutions » a conclu le ministre.

Sadjo Bah