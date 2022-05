« Menaces de mort » contre Tamba Millimouno : Korbonya Baldé à la DCPJ

C’est une information qui vient juste de nous parvenir. Ibrahima Korbonya Baldé, influenceur sur Facebook a été interpellé ce samedi 14 mai 2022. Il est actuellement dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ)

Dans une correspondance dont Mediaguinee détient copie, le procureur de la république Abdoulaye Israël Kpogomou instruit le directeur central de la police judiciaire d’ouvrir sans délai des enquêtes autour de Ibrahima Korbonya Baldé et plusieurs autres personnes pour « des faits de menaces de mort, d’injures, de production, de diffusion et mise à disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics, divulgation de fausses informations, le tout, par le biais d’un système informatique et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook » commis au préjudice de Tamba Zacharie Millimouno, journaliste au Groupe Hadafo Médias.

Selon toute vraisemblance, tout serait lié au mariage du journaliste de la Radio Espace fm, célébré le week-end dernier.

Sadjo