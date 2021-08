Mercato : le Milo FC de Kankan officialise la signature de 7 nouveaux joueurs

Promu en première division (ligue 1) guinéenne, le club mythique de Kankan (Milo FC) veut se renforcer avant le début de la saison sportive 2021-22.

Les Bleus et blancs de Kankan ont prolongé le contrat de leur entraîneur Mamadouba Sylla alias “Gaucher”, désigné meilleur entraîneur de ligue 2 cette saison par les sites Guineefoot et sportsguinéens. Bourlaye Camara “Boudi” qui était jusque là prêté à l’Ashanty golden boy de Siguiri vient également de faire son retour. Le club en a fait l’annonce la semaine dernière sur sa page Facebook.

A cela s’ajoute la signature de (7) nouveaux joueurs venus d’un peu partout de la Guinée. Il s’agit notamment d’un gardien de but, Ousmane Camara recruté chez Ted Afrique, de deux (2) défenseurs Facinet Cissé du RCCK et Mouctar Condé de l’Académie Diamond de Guinée, de trois (3) milieux de terrain : Aboubacar Camara de la nationale 1 française, Facinet Camara du Réal Kakoulima et Alhassane Pedro Camara de l’ASFAG et d’un (1) attaquant Hamidou Camara de Kaloum FC.

Ces nouveaux joueurs viendront renforcer une équipe du Milo déjà solide qui a terminé champion de ligue 2 cette saison.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan