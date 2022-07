Mercato/Ligue 1 : le LOSC officialise l’arrivée de Mohamed Bayo !

Auteur d’une bonne saison à Clermont, le guinéen a tapé dans l’œil de plusieurs clubs d’élites, notamment Lille le champion de France 2021 qui vient d’officialiser son arrivée.

Tout s’est accéléré pour Mohamed Bayo sur ses deux dernières saisons en club. Après avoir martyrisé les défenses de ligue 2 en terminant meilleur buteur du championnat avec à la clé une montée historique en ligue 1, l’attaquant s’est parfaitement adapté cette saison 2021-2022. Pour sa première dans l’élite française, il a été essentiel pour le maintien de Clermont en ligue 1 avec un total buts de 14 réalisations et de 5 passes décisives.

Après avoir fait le job pour son club qui l’a vu grandir, le joueur de 24 ans veut désormais prendre son envole pour marquer davantage sa prometteuse carrière. Annoncé un peu partout depuis le début de ce Mercato, notamment en Angleterre (West Ham, Everton et Tottenham) et en Allemagne (Francfort et le Hertha Berlin), c’est en France qu’il décide de rester finalement afin de poursuivre sa progression.

En quête d’un attaquant aux qualités de finisseur, le LOSC avait jeté son dévolu sur Bayo en transmettant une première offre de 10 millions d’euros à Clermont. Une semaine après, les dirigeants clermontois parviennent à se tirer d’affaire en obtenant un chèque de 13-14 millions d’euros des lillois pour laisser partir leur buteur maison. Ce montant a ainsi permis de conclure l’affaire et c’est le LOSC lui-même qui vient d’officialiser l’information via son compte TikTok à travers une vidéo où l’on voit le nouveau numéro floqué du joueur. Le 27, c’est le numéro que portera le guinéen chez les Dogues cette saison pour continuer son ascension dans l’élite du football en France.

Quel bon coup pour Clermont !!!

Bernard Leno