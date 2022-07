Mercato/Ligue 2 France : le Paris FC annonce la prolongation du défenseur Ousmane Kanté

C’est désormais officiel, le défenseur international guinéen Ousmane Kanté poursuivra l’aventure dans l’autre club de la capitale française. C’est ce qu’a annoncé le site du club présidé par Pierre Ferracci dans l’après-midi de ce jeudi.

Alors que le groupe professionnel a bouclé son stage de pré-saison le 02 juillet dernier à Deauville après 11 jours d’entraînements et d’activités, les dirigeants ont attendu la veille du démarrage des matchs amicaux pour faire l’annonce de la prolongation du joueur du Syli National. « Nous sommes très heureux de prolonger Ousmane pour une saison supplémentaire. Il traverse actuellement une période délicate avec une grosse blessure contractée en fin de saison dernière. Le Paris FC souhaitait conserver Ousmane le récompensant notamment pour son professionnalisme et son aura dans le vestiaire et lui exprimer tout notre soutien dans cette période », peut-on lire.

Le défenseur central de 32 ans se voit ainsi prolongé alors qu’il revient peu à peu d’une opération à la suite d’une rupture du tendon d’Achille contractée en avril dernier qui lui a contraint de quitter ses coéquipiers pour le reste de la saison.

Cadre du vestiaire et vice-capitaine du Paris FC, Kanté, arrivé au club en 2018, était en fin de contrat, mais possédait d’une option d’un an en cas de montée en L1. Mais même si le club est finalement resté en L2, les dirigeants lui renouvellent ainsi leur confiance en prolongeant son bail jusqu’en juin 2023.

Pour l’heure le joueur poursuit sa rééducation après cette longue blessure qui ne lui permettra pas de refouler les pelouses de ligue 2 avant le mois d’octobre 2022. Quant au Syli, il faudra probablement attendre le début d’année 2023 pour revoir le colosse revêtir la tunique rouge jaune vert.

Bernard Leno