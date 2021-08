Mercato : Souleymane Diaby ‘’Balotelli’’ signe un contrat de 2 ans avec le CIK

En prélude à la nouvelle saison 2021-2022, le Club industriel de Kamsar (CIK) continue de renforcer son effectif. C’est dans ce cadre que ce dimanche 22 août, il présenté l’ancien attaquant de l’Uni club de Kankan et du Milo FC, Souleymane Diaby alias ‘’Balotelli’’ à son siège situé à Bellevue. Très ému par rapport à cette nouvelle aventure, Souleymane Diaby a donné ses impressions en ces termes : « je suis très heureux d’avoir signé au sein du CIK. Je tiens à remercier mes encadreurs, ceux de l’Uni Club et du Milo ainsi que les supporters. C’est grâce à eux, je suis devenu ce que je suis de nos jours. Je vous promets que mes objectifs seront atteints. J’ai été meilleur buteur en ligue 2 ( 21 buts) et cette saison je serai meilleur buteur en ligue 1 pro. Je fais une promesse au CIK, que je ferai mon mieux en ligue des champions. » Il est à préciser que le jeune Souleymane Diaby ‘’Balotelli’’ âgé de 21 ans a paraphé un contrat de 2 ans avec le Club industriel de Kamsar ( CIK).

Lors de cette signature, le président du club, Général Mathurin Bangoura, a précisé : « le CIK sera le plus grand club guinéen les années à venir. En termes d’infrastructures, d’organisation et de résultats, il sera plus que le Horoya AC, plus que l’AS Kaloum et plus que le Hafia FC. »

A rappeler que le Club industriel de Kamsar jouera son match aller des barrages de la ligue des Champions de la CAF le 12 septembre au stade Général Lansana-Conté de Nongo face au club ghanéen du Hearts of Aok.

Kalidou Diallo