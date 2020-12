Mère des bébés siamois décédée : ‘’pas de poste de santé, elle a accouché devant nous, dans la case’’

Emouvant. Une mère donne naissance à deux bébés siamois et rend l’âme après. Faute de de centre de santé dans le village, Fatoumata Camara accouché dans la case avec l’aide de ses camarades. L’acte s’est produit dimanche 29 novembre dernier dans le district de Soumgbaya, une localité située à 15 kilomètres de Passayah, chef-lieu de la sous-préfecture et à 75 kilomètres de Faranah. Selon nos informations, les deux bébés siamois se trouvent maintenant au domicile du feu Samba Keita à Sirokoleny.

La grande sœur de la victime Boly Camara nous relate la scène : « C’était dimanche vers 5 heures du matin que Fatoumata m’a dit qu’elle a des maux de ventre. J’ai appelé ma camarade Sinkary et celle-là à son tour a appelé sa voisine Kolla. Nous trois, sommes rentrées dans la case et la victime a accouché avant le lever du soleil mais elle ressentait quelques malaises. On a appelé le médecin à Passaya comme nous, on n’a pas de poste de santé à Soumgbaya. À l’arrivée de celui-ci, il a administré un sérum à la victime. De temps en temps, la situation s’aggravait et le médecin avait quitté pour aller ailleurs et s’est fait remplacer par un autre. Pour l’évacuation de la victime, nous avons appelé à Belleya et à Tambaya pour avoir un véhicule mais impossible. C’est dans ce pétrin-là que la victime Fatoumata Camara a rendu l’âme. »

Actuellement, les frères siamois se trouvent actuellement au domicile de la présidente de l’association d’aide pour la promotion de la femme, Hawa Kéita a Sirikoleny. Cette dernière, contactée, a lancé un appel pressant pour la prise en charge de ces enfants.

« Nous demandons au Président Alpha Condé, au Ministère en charge de la promotion féminine et de l’enfance et surtout la fondation Prosmi pilotée par la première dame Hadja Diènè Kaba Condé d’aider la pauvre famille de la victime pour le traitement et la prise en charge de ces frères siamois. Aujourd’hui, ces enfants sont devenus des orphelins de mère. Leur papa est cultivateur. À Faranah ici, on n’a pas de médecin ou de matériels pouvant permettre de séparer ces deux bébés. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose sont incessamment demandés d’assister ces parents pour la survie de ces enfants », lance-t-elle.

Cette situation relance davantage le problème de soin de qualité dans nos structures sanitaires du pays.

Lancinet Kéita, correspondant à Faranah

628464659