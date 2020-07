Mésentente à la Mairie de Yomou sur la gestion du cachet : le fait divise les 17 conseillers et la population

Depuis la publication par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du double scrutin législatif et référendaire qui ont porté le Maire de la commune urbaine Mathieu Kpoghomou comme député uninominal de la préfecture de Yomou, des problèmes ont commencé et perdure au grand dam des populations. Conséquence, le tissu social est entamé puisque les citoyens sont partagés entre deux camps.

Pour certains citoyens, Mathieu Kpoghomou peut faire cumul de fonctions c’est-à-dire gérer la commune urbaine de Yomou et siéger à l’Assemblée nationale en tant que député. Pour étayer leurs arguments, ils disent que Mathieu peut faire l’affaire de Yomou. Il est élu Maire pendant les élections communales passées et c’est la même population qui l’a élu député lors des élections législatives du 22 mars 2020. Argumentant toujours, ses supporters estiment qu’il est l’homme de la situation, la solution aux problèmes de Yomou.

Tandis que dans l’autre camp, c’est non. Mathieu ne peut pas être député-Maire car il n’est pas le seul intellectuel de la préfecture. S’il est maintenant député, qu’il laisse la tête de la mairie aux autres, diront-ils. Poursuivant, ils diront qu’on ne peut pas être au four et au moulin ; l’accusant ainsi d’avoir donné son cachet au deuxième vice-maire Yaya Camara pendant qu’il est à Conakry.

Pour les 17 conseillers de la mairie de Yomou, le même problème se pose entre le 1er Vice-Maire et les autres conseillers. Parmi ces 17 conseillers, 11 sont de la mouvance présidentielle et 6 de l’opposition.

D’après nos sources, même entre les 17 conseillers, la ville de Yomou va de trahison en trahison. En ce sens que 5 conseillers du RPG se sont joints aux 6 de l’opposition la semaine passée pour remplacer le Maire à son absence, en plaçant Marcel Théo Doualamou à la tête de la mairie de Yomou sans les autres conseillers étant donné que le Maire se trouve à Conakry.

Cette affaire de Maire pourrait être tirée au clair dès l’arrivée de Mathieu Kpoghomou qui s’annonce pour la semaine avenir. A cet effet, la population saura qui de Mathieu ou des conseillers va choisir entre Marcel Théo Doualamou 1er Vice-Maire et Yaya Camara 2ème Vice-Maire ou un conseiller ou encore si Mathieu restera comme Député-Maire à Yomou.

Foromo Gbouo de N’Zérékoré