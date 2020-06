Message de condoléances du réseau Cojelpaid suite au décès de l’ambassadeur des Etats-Unis en Guinée

Le réseau Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie (CoJeLPaiD), a appris avec une grande tristesse, le décès de monsieur Simon Henshaw ambassadeur des USA en Guinée le mardi 9 juin 2020 sur la terre de Guinée qu’il a tant aimé. A cette douloureuse occasion, la coordination du Réseau se joint à l’ensemble des guinéens épris de paix, de liberté et de démocratie pour présenter les condoléances à la famille biologique du défunt ainsi qu’au gouvernement et le peuple américains.

Etant bénéficiaire direct et témoin oculaire de la diplomatie citoyenne développée par les USA en Guinée ces 12 dernières années au bénéfice des deux (2) Pays amis, la Coordination Générale du Réseau salue la mémoire de Monsieur Simon Henshaw. Il était un grand homme d’Etat qui a su développer, dans le respect des lois du pays, une proximité diplomatique décomplexée et rassurante avec les populations à la base par sa présence sur le terrain en toute circonstance en faveur d’un Etat de droit inclusif et respectueux des droits de l’homme au sens large du terme. Il n’y a aucun doute que sur les pas de ses prédécesseurs de la décennie écoulée, son engagement sans relâche dans la résolution des différentes crises politiques que notre pays a connues et la promotion des valeurs américaines en Guinée, vont laisser une trace indélébile dans le cœur des guinéens de toute audience.

Ainsi, pour le réseau CoJeLPaiD, si la disparition de Monsieur Henshaw est une perte énorme pour la diplomatie américaine, la Guinée et sa population ont perdu un grand ami qui a su être à leur côté sans complaisance diplomatique pendant des circonstances difficiles du combat pour l’encrage démocratique et le développement économique.

En conséquence, la Coordination du Réseau CoJeLPaiD, s’incline devant la mémoire et la grandeur d’âme de Simon Henshaw pour les deux années de bons et loyaux services rendus aux deux (2) pays. Le réseau saluant le geste honorifique hautement mérité du PRG à l’égard du défunt ami de la Guinée, ainsi que les hommages quasi unanimes relayés depuis son décès par les médias du pays, encourage les compatriotes guinéens du Côté des USA de se mobiliser dans le respect des règles pour lui rendre un hommage mérité pendant ses funérailles.

Paix à l’âme de son Excellence Monsieur Simon Henshaw – ambassadeur des États-unis en Guinée jusqu’à la nuit fatidique et triste du 9 juin 2020.

La Coordination Général du réseau CoJeLPaiD

Abdoul SACKO