Message de remerciement de Dr Ibrahima Sakho, président du CPUG aux secrétaires de son parti

Cher Secrétaire général,

Cher(es) Secrétaires du BEN.

Bonsoir à toutes et à tous.

En famille et particulièrement dans nos sociétés Africaines, l’unité et l’entraide constituent deux impératifs du tissu social. Durant des moments aussi douloureux que la mort d’un être cher ou d’une personne que l’on aurait connue ne serait-ce qu’un bref moment de notre vie ou même qu’une seule heure, l’unité de prière et le soutien moral et matériel sont essentiels.

Je tiens à remercier personnellement du fond du cœur tous les généreux secrétaires du Bureau Exécutif National du parti CPUG qui ont exprimé leur empathie à l’égard de la maman de notre sœur, notre compagne de lutte politique depuis 2014, feue Aiba Bérété en contribuant à l’offrande collective.

Des plus riches aux plus pauvres, nous avons tous nos difficultés de toutes sortes mais manifester son humanisme dans de telles circonstances est la preuve morale et le reflet du niveau de notre solidarité mutuelle à laquelle je tiens énormément.

Encore une fois, merci aux donateurs; les actions qui expriment notre intégrité sont mille fois mieux que les bonnes intentions.

Fraternellement,

Dr Ibrahima Sakho