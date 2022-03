Message de remerciements de Ibrahim Ahmed Barry, journaliste consultant, ancien Directeur Général de la RTG, suite au décès de sa maman

Au nom de la grande famille Barry -Bille de Bantignel Pita, des oncles maternels, tantes, sœurs, cousines, cousins, neveux, nièces et frères, les familles alliées Diallo, Kahn, Bah, Sow de Bantignel, les belles familles de Dalaba, les proches, amis et alliés, la famille de la presse.. à mon nom personnel, je voudrais par la présente, vous adresser (à tous et à toutes), mes sincères remerciements et profondes reconnaissances suite à vos messages de condoléances, vos appuis et soutiens de tous ordre consécutifs au décès de notre illustre et chère maman, Hadja Fatimatou BARRY.

En effet, il est bon et réconfortant de se sentir entouré dans ces moments difficiles, de peine et de tristesse. Sachez que vos messages de sympathie, vos appels lointains, vos présences remarquées en famille et moment des obsèques ont beaucoup compté pour nous après la perte de notre chère mère, Hadja Fatimatou BARRY.

Le grand élan de compassion, la vague de soutien et les remarquables marques d’affection qui nous ont été témoignés après cette disparition nous ont accompagnés et réconfortés dans cette phase d’apaisement de notre deuil. Soyez assurés de notre plus profonde reconnaissance, ainsi que de notre.

Vos marques d’attention et vos mots réconfortants, nous ont apporté une lueur d’espoir. Croyez en nos sincères remerciements.

Par ailleurs, le choc, l’effroi, les réactions de compassion et d’ampathie provoqués suite l’amalgame associant l’annonce du décès de notre maman à notre disparition, nous prouve à titre personnel, ce que notre modeste personne représente, en termes d’affection, d’admiration et de respect auprès d’une frange importante de Guinéens, d’amis en Afrique et dans le monde. Ma famille et moi, avons été très touchés et très sensibles à ce grand élan de soutien et de solidarité. Nous souhaitons vous exprimer notre plus profonde gratitude.

Nous prions le bon Dieu afin qu’il nous accorde, à tous à toutes, paix, santé et longévité. Qu’Il répande sa miséricorde et sa grâce sur la Guinée et les Guinéens. Qu’il accueille dans son paradis éternel, notre défunte maman, Hadja Fatimatou BARRY. AMEN.

Très cordialement et fraternellement Ibrahim ahmed barry journaliste consultant. Ancien Directeur général de la RTG.