Messi et Ronaldo, une nouvelle année de domination ?

La saison 2019-2020 débute officiellement ce week-end, avec les premières journées de championnat en Angleterre ou en France. La Liga et la Série A viendront après et ce sera l’occasion de suivre, encore une fois, les performances XXL de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, trentenaires mais toujours aussi efficaces…

Il faut le dire, chaque amateur de foot de cette génération est chanceux de pouvoir voir, chaque week-end, deux monstres du foot tels que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. D’ordinaire, et depuis la professionnalisation de la discipline, il existe un très grand joueur, en moyenne, par décennie qui domine ses adversaires. Mais avec l’Argentin et le Portugais, on assiste à une domination sans partage de ces deux monstres sur leurs adversaires.

Forcément, cette concurrence a permis aux deux joueurs d’éviter de se reposer sur leurs lauriers et de sans cesse vouloir faire mieux et de pousser la barre encore plus haute. Tous les deux quintuples Ballon d’Or, et vainqueurs de récompenses individuelles à foison, Messi et Ronaldo ont poussé le championnat espagnol à l’excellence durant leurs neuf saisons communes en Espagne, qui plus est dans deux clubs rivaux tels que le FC Barcelone et le Real Madrid.

Chez les Blaugrana, la Pulga a offert les principaux titres de l’armoire à trophée du Camp Nou. Vainqueur de 4 des 5 Ligue des Champions de l’histoire du club, le numéro 10 porte son équipe depuis dix ans maintenant, malgré les présences dans l’effectif de Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o, Thierry Henry, Luis Suarez et plus récemment Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. L’arrivée d’Antoine Griezmann au Barça ne devrait pas empêcher l’Argentin de briller encore et encore dans l’enceinte catalane, lui qui sort d’une saison tout simplement dantesque malgré le marasme collectif proposé par l’équipe d’Ernesto Valverde. Messi était tout simplement le joueur le plus efficace en Europe sur 90 minutes : il a été impliqué dans 73 buts toutes compétitions confondues en 50 matchs, soit un but toutes les 79 minutes de temps de jeu (51 buts, 22 passes décisives). Et forcément, ses prestations font de lui l’un des favoris au Ballon d’Or malgré l’absence de grosse prestation en Ligue des Champions.

Pour Cristiano, cette saison 2018-2019 était différente. Désireux de quitter le Real après 9 ans de bons et loyaux services, quatre Ligue des Champions remportés et en devenant le meilleur buteur de l'histoire du club, le Portugais s'est offert un nouveau challenge à 33 ans, en allant conquérir l'Italie. Transféré à la Juventus pour 120 millions d'euros, le Lusitanien a réalisé une bonne saison mais assez loin de ses habitudes (28 buts, 10 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues). Le Portugais, éliminé en quart de finale de Ligue des Champions face à l'Ajax, espère offrir une LDC à la Juve depuis 1996. Et s'il venait à remplir, une nouvelle fois, son armoire à trophée avec une coupe d'Europe (il en a déjà remporté 5), le Portugais aurait définitivement le plus beau palmarès du monde…