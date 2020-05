Mesures de l’état d’urgence sanitaire relatives au régime de la circulation : le gouvernement annonce de nouvelles dispositions

En application des mesures de l’état d’urgence sanitaire relatives au régime de la circulation des personnes et des marchandises à l’intérieur du territoire national, le Gouvernement informe que les mouvements de véhicules de transport de marchandises, au départ de Conakry pour les localités de l’intérieur du pays, sont soumis aux dispositions suivantes :

L’équipage du véhicule de transport est composé de trois (3) personnes qui sont : le conducteur et deux (2) apprentis;

L’équipage doit avoir obligatoirement effectué, avant le voyage, un test de dépistage du COVID19 dont le résultat est négatif;

Le centre de dépistage du COVID19 dédié à cet effet est établi au Camp Kwamé N’Krumah sis au KM36;

La durée de validité du résultat du test est de quatorze (14) jours à compter de la date du test de dépistage.

Le Gouvernement précise que les barrages routiers et autres postes de contrôle établis à Bawa sur l’Axe Conakry-Boké, à Wonkifong sur l’axe Conakry-Forécariah et à Kouria sur l’axe Conakry-Kindia sont chargés de veiller à l’application stricte des présentes dispositions.

Ces barrages et postes de contrôle de Bawa, de Wonkifong et de Kouria sont également chargés de veiller au respect, par tous les citoyens, y compris les piétons, de l’interdiction stricte de sortir de Conakry.

Le Gouvernement met en garde les propriétaires et les conducteurs de véhicules de transport de marchandises, appréhendés dans le cadre de la violation des présentes dispositions, ou transportant à leur bord des passagers clandestins, ou encore pratiquant une voie clandestine pour échapper aux différents points de contrôle.

Sans préjudice de poursuites judiciaires, les propriétaires et conducteurs de ces véhicules, seront soumis au paiement d’une forte amende et à la saisie de leurs véhicules.

En ce qui concerne, les conducteurs de motos et de mototaxis de Conakry, il leurs est formellement interdit de franchir les limites géographiques des carrefours du KM36 (Coyah) et de Kagbélen (Dubréka).

Les conducteurs de motos ou de mototaxis appréhendés dans le cadre de la violation de cette interdiction et, en particulier, ceux qui pratiqueraient une voie de contournement des barrages et des postes de contrôle, seront immédiatement interpellés et leurs engins saisis.

Le Gouvernement instruit l’ensemble des éléments des services de défense et de sécurité déployés à ces différents barrages et points de contrôle à la responsabilité et à la vigilance dans le respect scrupuleux des présentes dispositions, sous peines de sanctions administratives, disciplinaires ou pénales.

Le Gouvernement invite l’ensemble des populations à soutenir ses efforts et ceux des autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la maladie du Coronavirus.

Respectons les gestes barrières !

Tous contre le COVID19 !

Col. Rémy LAMAH

Le Ministre de la Santé Et de l’Hygiène Publique

Aboubacar SYLLA

Le Ministre d’Etat Ministre des Transports