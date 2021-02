Mesures du ministre de la fonction publique : des travailleurs lentement pressés à Kankan

Dimanche, le ministre de la fonction publique Dr Mamadou Ballo a rappelé aux travailleurs des secteurs publics et parapublics que désormais le travail aux jours ouvrables est fixée à 8 heures, plus de visites privées pendant les heures de travail et pas d’installation des chaines de télévision dans les bureaux. Cette mesure est valable pour toute l’administration du territoire national guinéen.

Pour savoir comment la mesure est-elle respectée à Kankan, 2è ville du pays, nous avons fait une visite de constat ce mardi 2 février 2021. C’est à 8 heures 30min que commence notre périple dans les différents services de la ville de Kankan.

Au gouvernorat ce matin, bien que l’accès ne nous a pas été permis, nous avons pu constater que les cadres présents pouvaient se compter au bout du doigt. Du gouvernorat, nous nous sommes rendus à la préfecture, là-bas le constat était reluisant puisque la majorité des travailleurs s’y étaient présentés. Après la préfecture, il était déjà 8 heures 45 minutes, alors nous avons un fait bond à la mairie de Kankan où seulement cinq bureaux étaient ouverts. De là, nous voilà au tribunal de première instance de Kankan, bien que le grand portail soit déjà ouvert, seulement deux bureaux sur une dizaine étaient fonctionnels à 8 heures 50 minutes. Même constat au palais de la justice et à la section régionale des impôts. A la direction préfectorale de l’éducation comme à l’inspection régionale de Kankan, les travailleurs se sont présentés à l’heure ce matin comme annoncé, bref, la mesure du ministre de la fonction publique n’est respectée que par endroits dans l’administration à Kankan.

Dans tous les services que nous avons visités, aucun accès ne nous a été permis. Alors nous n’avons pu constater ou non la présence de télévisions.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

