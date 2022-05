Méthode Alpha et CNRD, c’est blanc bonnet et bonnet blanc (Par Foniké Menguè)

Entre Alpha qui voulait faire un 3e mandat et le Colonel qui fait un coup d’Etat mais qui aussi décide de confisquer le pouvoir, objectivement parlant, pas de différence. C’est blanc bonnet et bonnet blanc.

On entend dire, acceptez que les militaires nettoient le pays pendant qu’eux-mêmes ont besoin de l’eau à grande pompe et du savon.

Pas besoin de vous rappeler que beaucoup parmi eux se sont enrichis et continuent de s’enrichir sur l’autel de leur cupidité et leur transhumance déshumanisante et déshonorante. Ils construisent et achètent aujourd’hui des immeubles un peu partout en Côte D’ivoire et à l’étranger. Est-ce normal avec tous les dégâts que cela va causer qu’on laisse le pays dans les mains de ces gens plusieurs années durant ? Ma réponse est non.

J’ai regardé plusieurs paramètres, j’ai fini par me rendre compte que l’ennemi numéro 1 du colonel Doumbouya aujourd’hui et demain, encore une fois de plus, c’est ceux qui l’encouragent sur ce chemin interdit. L’histoire me donnera encore raison ? Attendons de voir….

Attention peuple de Guinée, le système est toujours là!!

Le mal n’est vaincu et le malheur n’est pas parti. Il est là, sous une autre forme mais aux conséquences identiques et désastreuses.

Retour rapide à l’ordre constitutionnel, encore une fois, essentielle priorité du FNDC. Pour cette cause, nous resterons indéfiniment debout.

De passage, je souhaite une très bonne fête à tous les compatriotes musulmans. Que Dieu accepte notre jeûne et qu’il bénisse notre pays.

TransitionMandaMaara

Foniké