Michel Beimy à nouveau dans le viseur des planteurs d’hévéas : ‘’il faut qu’Apha Condé s’implique’’ (porte-parole)

Décidément, le courant ne passe plus entre Michel Beimy et les planteurs d’hévéas et palmier à huile dans la sous-préfecture de Diecké, préfecture de Yomou, dans la région de N’zérékoré, au sud du pays.

Il y a de cela plusieurs mois maintenant que la crise s’enlise au sein de cette unité de production industrielle (SOGUIPAH). Ce, malgré la nomination d’un fils de la localité à la tête de la SOGUIPAH.

Pour donc exprimer leur ras-le-bol afin d’inviter le Président de la République à se mêler. Pour ce faire, deux (2) des membres du groupement des planteurs d’hévéas et de palmier à huile ont joint au téléphone notre rédaction.

« Vraiment on souffre chez nous. Nous avions planté l’hévéa qui fait 8 ans avant la production. Depuis que nous avions commencé à envoyer à la SOGUIPAH, ça fait 7 mois on n’a pas reçu un franc dans les mains de la société. Nous avions saisi le maire, le sous-préfet et le préfet et le gouverneur mais en vain. Je viens à peine de Bignamou où un nos amis a été emprisonné pour avoir réclamé notre dû. C’est le sous-préfet qui a ordonné au maire d’arrêter nos amis pour les mettre en prison. Aujourd’hui, la Société a fixé le prix d’hévéa à 4200 fg. Mais par faute de nous rendre notre argent qui est déjà avec eux, on vend au particulier entre 2000 à 1900 fg. C’est des pertes énormes que nous enregistrons, mais quoi faire ? », s’interroge Morissara Cissé.

Poursuivant, cet autre paysan indique que des manifestations sont prévues dès la semaine prochaine pour se faire entendre si rien n’est fait.

« Malgré les promesses tenues, nous n’avons rien touché pour nos arriérées. Ça fait 7 mois maintenant. La société n’en parle même pas. C’est pourquoi nous voulons battre le pavé pour se faire entendre. Si notre argent n’est pas payé, je ne pense pas si la société va continuer à travailler. On a trop souffert. La SOGUIPAH est prise en otage par les gens. La marchandise rentre et ça sort comme ça aussi par les gens. On ne gagne pas notre argent, et c’est pourquoi ont veut montrer à notre président notre souffrance. Il faut que le président regarde cette société (SOGUIPAH) pour nous débarrasser dans les mains des fossoyeurs. Depuis que Michel Beimy est venu à la tête de la SOGUIPAH, on n’a pas eu de bonheur avec la société. Ce n’est que la souffrance et encore la souffrance », dira Kourouma, le porte-parole des planteurs.

Joint au téléphone, Michel Beimy, Directeur général de la SOGUIPAH a, dans un ton impératif, répondu ceci :

« Dites à ces gens qu’ils n’ont qu’à se faire entendre ».

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621941777