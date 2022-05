Dans un décret diffusé dans la soirée de ce mercredi 18 mai 2022, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé au limogeage de Michel Beimy à la tête de la société guinéenne de palmier à huile et d’hévéas (SGUIPAH).

Ledit décret précise qu’il limogé pour « des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité pendant par devant la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) ».

