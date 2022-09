Michel Kamano : « Kondiano a été appelé par un de ses amis qui l’avait soigné des maux d’yeux, il est parti d’ici avec ce diagnostic… »

L’émotion est grande dans la famille de l’honorable Claude Kory Kobdiano, ancien président de l’assemblée nationale mais aussi ancien Haut représentant de l’ex-chef de l’Etat, décédé par suite de maladie ce mardi 27 septembre 2022 dans une clinique de la place.

Parents, proches, amis et collaborateurs, et famille politique tous étaient à la maison mortuaire pour présenter les condoléances. C’est le cas de l’honorable Michel Kamano, ancien collaborateur de l’illustre disparu. Prenant la parole au nom de la famille, il a dira que c’est une grande perte pour la nation.

« La Guinée a perdu une icône, nous sommes nombreux depuis déjà des décennies, des cadres que l’honorable Claude Kory Kobdiano a formés en tant que professeur d’université. Je ne veux pas en citer pour faire des jaloux mais il était très proche de Cellou Dalein, il l’a toujours reconnu comme son étudiant. Ils sont venus après nous, donc il nous a enseigné avant beaucoup d’autres générations. C’est d’abord un cadre que nous perdons tous, de l’université guinéenne. Son expérience et sa formation ont fait qu’il a été appelé aux affaires déjà par le président Conté comme ministre du Commerce après son expertise à la Banque Centrale et ensuite il a dirigé l’assemblée nationale avant de finir représentant personnel du chef de l’Etat. La Guinée perd un de ses fils valeureux, un de ses fils qui s’est toujours investi pour le bien-être de la Guinée dans son ensemble, il a toujours été assez proche et de ses cadres et des populations (…) c’est une grosse perte mais comme c’est la volonté de Dieu, la famille se résigne et vous invite tous à prier pour lui. », a-t-il indiqué.

Selon Michel Kamano, bien avant sa mort, l’honorable Claude Kory a toujours souhaité qu’il soit enterré ici auprès de son fils. « Oui, il sera enterré ici compte tenu de sa dernière volonté. Il a perdu un de ses enfants qu’il annonçait être un brillant garçon, toujours parmi les meilleurs en classe, il a tenu à ce qu’il soit enterré à côté de cet enfant. Et donc l’enterrement se fera ici. Le CNT a offert pour organiser le symposium, le programme du symposium et des funérailles fera l’objet d’un autre communiqué », a-t-il ajouté.

Pour terminer, il dira que le désormais défunt, était parti juste pour des soins d’yeux. « Honorable Kondiano a été appelé par un de ses amis qui l’avait soigné banalement des maux d’yeux,il est parti d’ici avec ce diagnostic. Et quand il est parti on lui a fait un diagnostic global, ils ont soigné, il manquait de sang,et quand il est revenu ,il a juste eu une rechute. On lui a refait le sang,il n’a pas pu tenir, sinon il est parti ici premièrement pour un traitement des yeux. Il est décédé à l’âge de 81 ans », a-t-il précisé.

Christine Finda Kamano

622716906