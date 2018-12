Michelle Obama, femme la plus admirée d’Amérique

Une ancienne Première dame peut en cacher une autre: Michelle Obama a interrompu les 17 ans de règne d’Hillary Clinton en tant que femme la plus admirée par les Américains, selon un sondage Gallup publié jeudi.

Et c’est l’ex-président Barack Obama qui reste, pour la onzième année consécutive, l’homme le plus admiré par ses concitoyens. Devant le président Donald Trump, en deuxième position pour la quatrième année.

Ce sondage est réalisé par Gallup chaque année depuis 1946, à l’exception de 1976. Pour le cru 2018, 1.025 Américains ont été consultés entre les 3 et 12 décembre.

Le doublé pour le couple Obama

Michelle Obama, qui effectue actuellement une tournée mondiale de promotion pour la sortie de ses mémoires en novembre, a recueilli 15% des suffrages. Elle devance la présentatrice et femme d’affaires américaine Oprah Winfrey (5%) et, ex aequo avec 4%, Hillary Clinton et l’actuelle First Lady Melania Trump.

Hillary Clinton est arrivée en tête de ce classement à 22 reprises, dont les dix-sept dernières années consécutivement.

Du côté des hommes, Barack Obama a obtenu 19% des votes, devant Donald Trump (13%) et, ex aequo avec 2%, l’ancien président George W. Bush et le pape François.

Source : Belga