Microcrédit : de très nombreux travailleurs domicilient leurs salaires au Crédit Rural de Guinée

Le Crédit Rural de Guinée attire de plus en plus des travailleurs, aussi bien du public que du privé. En effet, ce sont des milliers de fonctionnaires et autres employés du privé qui bénéficient des services proposés par l’institution leader de la micro finance en Guinée.

Depuis un certains temps, au moins 250 fonctionnaires, pour la plupart résidant dans des zones rurales, ont leurs salaires domiciliés au niveau Crédit Rural de Guinée (CRG) ; un grand soulagement pour ces agents de l’Etat opérant parfois dans des localités isolées.

« Les gens ont compris qu’il est plus profitable de travailler avec le CRG dont les conditions sont largement meilleures tant en termes de délais que sur le plan des facilités accordées. Il y a un fort engouement à ce niveau-là », a indiqué un haut responsable du CRG.

« Ces adhésions sont encore plus nombreuses au niveau des employés du privé. Ils sont entre 1000 à 2000 clients que nous avons comptés parmi les derniers adhérents. Une grande entreprise de sécurité nous a confié cette tâche, avec ses 1300 employés ont leurs salaires domiciliés chez nous », révèle notre source.

Jusque-là, aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays, plusieurs sociétés et institutions confiaient au CRG le paiement des salaires, indemnités de leurs personnels ou autres remises de fonds destinés à des bénéficiaires clairement indiqués.

Pour rappel, plus de 2500 villages, parmi les plus enclavés du pays, sont couverts par le CRG.

L’institution de micro finance accorde de nombreuses facilités qui aident ses clients : prêts pour des projets concrets, prêts moyens pour des investissements plus conséquents, prêts à l’équipement, crédits agricoles, paiements délocalisés, transferts monétaires sécurisés, etc.

« En fait, nous offrons des conditions beaucoup plus avantageuses que celles qu’offre la concurrence », souligne une autre source du CRG.

Les employés qui acceptent de domicilier leurs salaires au niveau du CRG s’épargnent souvent de longues distances parcourues et des délais d’attente souvent insupportables.

« Il y a des enseignants qui faisaient plusieurs jours pour aller récupérer leurs salaires au niveau de la banque la plus proche. Le CRG a proposé une solution concrète à ce genre de cas : cela explique la réussite de notre offensive en direction des travailleurs. Cette démarche fait partie de notre mission sociale », conclut notre source.

Cheick Soumah