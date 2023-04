MICROCREDIT. Le Crédit Rural de Guinée a appuyé les activités de la « Foire du Ramadan »

Le Crédit Rural de Guinée (CRG) a appuyé les activités de la Foire du Ramadan, organisée à Conakry, pour faciliter l’accessibilité des divers articles aux consommateurs, dans un contexte de crise et de renchérissement des prix.

Avec ses produits digitaux déjà connus de ses adhérents, l’institution financière a contribué à l’atteinte des objectifs visés par cette organisation qui proposé des articles à « prix cassés ».

Selon un responsable du CRG, l’initiative visait à « contribuer à l’amélioration des prix d’une part pour soulager la population (rôle réduction de la pauvreté), promouvoir les activités de ses clients et mieux faire connaître l’institution pour mieux faciliter le développement de l’institution ».

Reconnue comme étant la plus grande institution de micro finance du pays, le CRG avait également déployé ses équipes au Palais du peuple pour présenter les opportunités qu’il offre aux consommateurs.

En temps normal, le CRG propose du crédit aux entrepreneurs locaux (commerce, pêche, agriculture, etc) et autres travailleurs évoluant dans divers métiers dans le but de financer ou de renforcer leurs activités.

C’est l’institution financière la mieux implantée dans le pays, avec plus de 3000 villages investis, parmi les plus reculés et les plus enclavés en Guinée.

Depuis 2019, le CRG a accéléré son programme de digitalisation de ses activités à tel point que de nos jours ses adhérents peuvent réaliser toutes leurs opérations à partir de leur téléphone portable, leur tablette ou leur ordinateur mobile, sans avoir forcément besoin de se déplacer dans les différents bureaux implantés dans les 5 délégations régionales.

Cheick Soumah