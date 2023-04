MICROCREDIT. Le Crédit Rural de Guinée a lancé sa propre plateforme de transfert d’argent

Les initiatives de digitalisation des activités du Crédit Rural de Guinée (CRG) se multiplient au sein de la plus grande institution de microcrédit dans notre pays. Dernier produit lancé, le Crédit Money, une plateforme qui permet de recevoir et de transférer de l’argent.

« Nous nous sommes fixés comme objectif de renforcer les produits digitaux pour faciliter les transactions et les opérations et arriver à environ 1500000 clients à l’horizon 2024 », a expliqué Sékou Mohamed Condé, responsable au CRG, parlant du Crédit Money.

« Pour utiliser cette plateforme, l’utilisateur n’a pas besoin d’ouvrir un compte bancaire chez nous. C’est une solution locale qui permet à tout le monde d’envoyer et de recevoir de l’argent », a-t-il précisé.

Jusque-là, l’institution de micro finance utilisait les plateformes courantes (Orange Money, Mobile money) pour effectuer certains de ses transferts.

Présent dans plus de 2000 villages parmi les plus reculés du pays, le CRG représente un puissant levier de lutte contre la pauvreté en Guinée.

Cheick Soumah