MICROCREDIT : le CRG intensifie la campagne agricole à Siguiri

Le Crédit Rural de Guinée accélère depuis quelques semaines son programme d’octroi de crédits agricoles au niveau de la localité de Siguiri, pour aider les paysans de la zone à réaliser une bonne campagne, a expliqué un responsable de la délégation régionale de l’institution de micro finance.

Selon Abdoulaye Touré, responsable du CRG dans la région, cette action, débuté en mai est programmé pour 3 mois.

« Nous avons un budget annuel de 30 milliards de francs guinéens (GNF) pour le CAS (Crédit agricole solidaire). Nous sommes en train d’intensifier nos opérations qui, pour l’essentiel, doivent couvrir les mois de Mai, Juin et Juillet », a-t-il expliqué.

Les cultures visées sont fluviales (riz, maïs, etc) ou de rente, comme le coton par exemple.

La délégation régionale de Siguiri dispose d’un budget global de 110 milliards GNF, comprenant les prévisions pour tous les produits du CRG.

Ces derniers couvrent les demandes de prêts dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, les prêts fonctionnaires, la tontine mobile, etc.

Depuis quelques mois, le CRG a introduit plateforme numérique baptisée Crédit Mobile, qui permet à ses adhérents de réaliser quasiment toutes leurs opérations courantes.

Touré s’est montré très encouragé par les chiffres indiqués par le Crédit Mobile sur lequel l’institution de micro finance compte pour booster son portefeuille clients.

« Il est très important que ceux qui bénéficient de nos produits et services, aient un moyen d’avoir une situation exacte de leurs comptes, formuler des demandes, interagir avec nos différents bureaux, quelle que soit leur lieu de résidence », a souligné Touré.

Sur l’ensemble du territoire guinéen, le CRG vise un objectif de plus d’un million d’adhérents inscrits au Crédit Mobile, a expliqué un des responsables de l’institution de micro finance.

Avec plus de 2500 localités couvertes, parmi les plus enclavées du pays, le CRG reste la plus grand institution de micro finance en Guinée.

Cheick Soumah