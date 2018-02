Théo Francken, secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration de Belgique : ‘’les autorités belges ont enregistré 901 demandes d’asile introduites par des Guinéens’’

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration du Royaume de Belgique en séjour de travail en Guinée a animé une conférence de presse, ce jeudi 22 février, à Conakry. Au cours de cette rencontre avec la presse guinéenne, Théo Francken a fait le point sur la migration irrégulière des Guinéens en Belgique.

Selon lui, (Théo Francken), sa visite en République de Guinée est partie d’un constat très alarmant, car dit-il, bon nombre des demandes d’asile sont injustifiées.

‘’Des Guinéens qui veulent arriver en Belgique d’une manière légale sont les bienvenus. Mais aussi pour renforcer les combats contre la migration irrégulière, clandestine, illégale parce que les gens qui veulent aller en Europe et en Belgique vers la route clandestine ne sont pas les bienvenus en Belgique. Le constat est alarmant d’autant plus que bon nombre de ces demandes sont injustifiées ou composées de fausses déclarations. De même, d’autres abus de procédure en particulier lors des demandes de visas attirent encore l’attention des autorités. L’utilisation très fréquente de documents faux ou falsifiés est très répandue, mais cette pratique se retournera systématiquement contre le fraudeur grâce à une vérification approfondie et systématique des dossiers’’, a-t-il déclaré.

Poursuivant, le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la migration du Royaume de Belgique est très clair envers les migrants. ‘’Tous les gens qui veulent prendre l’avion, qui veulent migrer régulièrement et correctement vers la Belgique, qui veulent visiter le pays sont les bienvenus. Mais pour venir en clandestin, en inégalité en Belgique ne sont pas les bienvenus. On n’est pas là pour l’illégalité, nous avons beaucoup de gens qui sont ici dans les situations irrégulières. En inégalité, nous ne voulons pas augmenter un autre nombre’’, précise-t-il

Par ailleurs, Théo Francken a annoncé des mesures que son pays a prises pour lutter contre ce phénomène. ‘’Face à cette situation, la Belgique a pris des mesures sérieuses. D’une part, les demandes de séjour sont examinées de manière plus stricte. L’authenticité des documents présentée à l’appui des demandes est systématiquement et minutieusement vérifiée. D’une autre part, la Belgique a renforcé la coopération avec les autorités guinéennes de telle sorte que chaque décision négative entraînera systématiquement un retour au pays et une interdiction d’entrée en Europe’’, a-t-il conclu.

A noter que la Belgique est représentée en Guinée par un bureau diplomatique depuis début 2016 et selon nos informations, cette représentation sera transformée en Ambassade dans les prochains jours.

Yaya Dramé

