Migration clandestine : don de 16 motos aux jeunes migrants retournés à Coyah

Le projet de renforcement de la gouvernance des migrations et de support à la réintégration des migrants en République de Guinée est un projet issu d’une initiative entre l’OIM et l’union européenne. Lequel projet entend fournir assistance aux autorités compétentes de Guinée et aux migrants guinéens retournés au bercail.

C’est dans ce cadre que l’organisation internationale pour les migrations-OIM vient en aide aux jeunes migrants retournés de Coyah, en leur faisant un don de 16 motos afin qu’ils puissent subvenir aux besoins de leurs familles. S’adressant aux autorités de Coyah, Bachard Lamine Habiboulaye chargé de réintégration de l’OIM précise « Il s’agit de 16 motos qui vont être remises aux bénéficiaires qui ont trop attendu compte tenu de la lourdeur administrative, également de la pandémie qui bloque toutes les activités. C’est raison pour laquelle on s’est déplacé et au nom de Madame la cheffe de mission de l’OIM Guinée, nous exprimons toute notre gratitude pour le support combien important que vous nous apportez, également à travers le comité de suivi de proximité dont nous voyons le rapport tout le temps. Ce projet est financé par l’Union européenne qui s’inscrit dans le cadre du support aux efforts de l’Etat, raison pour laquelle nous essayons au maximum d’impliquer les autorités dans la mise en œuvre des activités ».

Plus loin, M. Bachard souligne que d’autres projets sont en cours pour accompagner davantage ces jeunes migrants de Coyah. Très ému du geste, le préfet Aziz Diop pour sa part, dira : « Cet accompagnement en faveur des jeunes migrants est un acte majeur que vous posez pour que les jeunes se sédentarise en Guinée et à Coyah principalement, et que ces jeunes participent à l’évolution socioéconomique de leur terroir. Au nom de toutes les populations de Coyah et au nom des bénéficiaires, je vous remercie et vous réitère notre totale disponibilité à vous accompagner ; et notre soutien encore à l’équipe et au chargé de suivi à Coyah. »

Avec ce don, cette jeunesse de Coyah qui optent souvent pour la migration, pourra exercer le transport de moto-taxi afin de subvenir à ses besoins.

Kalidou Diallo, correspondant à Coyah