Mike Pompéo : Henshaw a ‘’travaillé sans relâche avec les dirigeants de la Guinée et ses citoyens pour promouvoir la démocratie’’

Les hommages à l’ambassadeur américain Simon Henshaw en Guinée décédé mardi à Conakry continuent de tomber. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompéo a rendu mercredi un vibrant hommage au défunt dont il a vanté les qualités de diplomate chevronné ‘’qui a servi notre pays avec honneur et distinction ». Rappelant que le défunt diplomate ‘’ a travaillé sans relâche avec les dirigeants guinéens et ses citoyens pour promouvoir un développement économique inclusif, la démocratie, la tolérance et le respect des droits de l’homme ». Message…

« Je suis attristé par le décès, le 9 juin, de l’ambassadeur Simon Henshaw et j’exprime mes sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui ont travaillé avec lui tout au long de sa carrière. Depuis qu’il s’est joint au Service extérieur en 1985, l’Ambassadeur Henshaw a servi notre pays avec honneur et distinction. En tant qu’ambassadeur en Guinée, l’ambassadeur Henshaw a travaillé sans relâche avec les dirigeants guinéens et ses citoyens pour promouvoir un développement économique inclusif, la démocratie, la tolérance et le respect des droits de l’homme. L’ambassadeur Henshaw a précédemment été conseiller principal du Health Initiatives Task Force au Département d’État, coordonnant les efforts pour répondre à une série d’incidents de santé et de sécurité touchant des diplomates américains à Cuba et en Chine. De plus, l’ambassadeur Henshaw a occupé des postes de haute direction, y compris en tant que sous-secrétaire adjoint principal et secrétaire adjoint par intérim du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations, le directeur du Bureau des affaires andines et chef de mission adjoint à l’ambassade des États-Unis à Tegucigalpa, Honduras, ainsi que de nombreux autres postes diplomatiques à l’étranger et missions nationales. L’engagement de l’ambassadeur Henshaw au service et à la promotion infatigable des valeurs américaines à l’étranger témoigne d’une grande reconnaissance envers notre pays et l’institution qu’il a fidèlement servie pendant 35 ans. Il nous manquera beaucoup.